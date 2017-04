Glas am Limit: Bis es nicht zerbricht

Ist es Handwerk oder Kunst? Das, was Glasmacher Torsten Rötzsch fertigt, hat viel mit beidem zu tun. „Der Reiz in dem Werkstoff Glas liegt sowohl in seinen Möglichkeiten, als auch seinen Grenzen“, sagt der gebürtige Dresdner. In diesem filigranen Spannungsfeld bewegt sich Rötzsch seit 14 Jahren. Nach der Ausbildung zum Glasgestalter an der Glasfachschule in Zwiesel (Bayerischer Wald) sammelte er Erfahrungen in Glasstudios, u.a. in London und Venedig. Seit etwa acht Jahren ist er als Glasmacher in der Glashütte Gernheim in Petershagen/Weser (NRW) tätig.

Genügend Zeit also, den zerbrechlichen Stoff herauszufordern. Dass das unter ziemlich schwierigen Bedingungen geschieht, ist in der neuen Ausstellung „Gläserne Prozesse“ auch zu erfahren. „Bei über 500 Grad Celsius bleiben mitunter nur drei Minuten Zeit, um dem Objekt seine endgültige Form zu geben“, sagt er. Jegliche Bearbeitung, schon die leichteste Berührung mit Werkzeug hinterlasse Spuren. Nicht immer existiert für seine Werke eine Zeichnung. „Manchmal ist es auch Zufall“, erklärt der 35-Jährige. Neben Einrichtungsgegenständen, Installationen und Auftragsarbeiten widmet sich der Künstler besonders der Herstellung von Reticello-Glas (Fadenglas), das ursprünglich von den Venezianern erfunden wurde. Torsten Rötzsch erhielt für seine künstlerische Umsetzung dieser alten Technik 2013 den Staatspreis des Landes Nordrhein-Westfalen für Kunsthandwerk in der Kategorie Glas. Für Rötzsch ist die Coswiger Ausstellung ein kleines Heimspiel. Er ging zur Schule in Brockwitz, jenem Ort, der früher über ein Pressglaswerk verfügte.



Ausstellung: 7. April bis 11. Juni, dienstags und donnerstags von 12 bis 18 Uhr, samstags und sonntags von 14 bis 18 Uhr.