Futsal Meisterschaft im Landkreis

In den kommenden Wochen lesen Sie exklusiv an dieser Stelle in Ihrem WochenKurier die Spielansetzungen und Auswertungen der Futsal-Meisterschaft des Kreisverbandes Fußball Meißen e.V.

Am 5. Februar wird im letzten Spiel in der WM-Halle in Riesa bei den Herren der erste Futsal-Kreismeister ermittelt. Landkreis. Seit ein paar Jahren hat der „normale“ Fußball einen kleinen Brüder bekommen: Im Verantwortungsbereich des DFB spielt man jetzt auch Futsal. Dazu gab es in diesem Jahr sogar das erste Länderspiel gegen England, aus dem die neu gegründete Deutsche Futsal-Nationalmannschaft siegreich hervorging. In vielen Ländern weltweit wird Futsal bereits seit Jahren erfolgreich betrieben. Amtierender Weltmeister wurde in diesem Jahr die Mannschaft aus Argentinien.

Im Landkreis Meißen könnte man in den vergangenen vier Jahren von einer gewissen Übergangszeit sprechen. Futsal wurde neben dem normalen Hallenfußball praktiziert und hat sich auf diese Weise bisher gut etabliert. Jetzt wird ab der Saison 2016/ 2017 auf der Ebene der Kreismeisterschaften Meißen ausschließlich Futsal gespielt. Das Spiel ohne Halbzeit soll fair und schnell sein.

Die Regeln und Spielbedingungen sind einfach: Vier Feldspieler und ein Torwart stehen sich in der Halle gegenüber. Gespielt wird in verkürzter Spielzeit nach einem Turniermodus. Mit dem speziellen Ball in der Größe 4 wird auf Hallenhandballtore gespielt. Das Futsal-Leder ist etwas schwerer und hat aber geringere Sprungeigenschaften als ein normaler Fußball, dadurch wird das Spiel sicher, schneller und es gibt weniger Fehlpässe. Ab dem 4. Foul pro Mannschaft werden die Verstöße sehr streng immer mit einem Strafstoß geahndet. Das letzte Wort haben aber in jedem Fall die beiden gleichberechtigten Schiedsrichter, die außerhalb des Spielfeldes an der Außenlinie stets einen strengen Blick auf das Spielgeschehen haben.

Die aktuelle Meisterschaftssaison 2016/ 2017 wird in vier Hallen des Landkreises Meißen ausgetragen: in der WM-Halle Riesa, in der Halle des Beruflichen Schulzentrums Riesa, in der Halle „Heiliger Grund“ Meißen und in der Sporthalle Priestewitz. Weitere Informationen unter www.kvf-meissen.de