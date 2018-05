Eröffnung des Theaterplatzes mit Open-Air

Eggerts Ostwind – Feiertags-Problem

Sachsen. Dass der Dr. Luther mit seinem am 31. Oktober 1517 an die Schlosskirchentür zu Wittenberg genagelten Thesenpapier noch heute Teile der Welt in Bewegung hält, zeigte das vergangene Jubeljahr. Dass er 500 Jahre nach seiner Tat damit deutsche Bundesländer gegeneinander aufbringt, dürfte ihn, so er von seiner Wolke herunterschaut, aber verwundern. Es geht um eben diesen Reformationstag. Den genießen manche Deutsche als gesetzlichen Feiertag, andere nicht. Nur im Jubeljahr 2017 war das anders. Da galt der Tag durchweg in Deutschland als ein richtiger Feiertag. Was die Niedersachsen, Bremer, Hamburger und Schleswig-Holsteiner auf den Geschmack gebracht und deren Landesregierungen zur Ankündigung verleitet hat, den Reformationstag künftig ebenfalls frei zu machen. Dies löst naturgemäß Debatten aus. Die Wirtschaft fürchtet Einbußen, Kranken- und Pflegeversicherungen fragen nach entgehenden Beiträgen, in Sachsen schließlich wird darauf verwiesen, dass der nur noch hier freie Buß-und Bettag von den Sachsen beitragsmässig selbst zu finanzieren ist, weshalb, würde im Norden die Feiertagsausnahme zur Regel, Ungerechtigkeit drohe. Ungerecht? Wohl doch nur, wenn der 31. Oktober in Sachsen nicht mehr frei wäre, oder? Ihr Hans Eggert