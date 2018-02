Eine Runde Kesselwurst zum Dienstantritt

Jetzt hat eine Frau das Zepter des Großenhainer Polizeireviers in der Hand. Obwohl, als über allem thronende Königin sieht sich Sandra Geithner wohl am wenigsten, eher als motivierende Chefin mit offener Bürotür. Seit dem 1. Januar wird das Revier der Röderstadt von der Ersten Polizeikommissarin Sandra Geithner (42) geleitet. Sie übernimmt somit auch die Verantwortung über 55 Frauen und Männer im Polizeirevier am Hauptmarkt sowie in den Gemeinden Ebersbach, Lampertswalde, Priestewitz, Schönfeld und Thiendorf.

In ihrem rund 453 Quadratkilometer großen Dienstbereich leben etwa 34?300 Menschen. Ihre polizeiliche Laufbahn begann sie 1993 mit der Ausbildung im mittleren Polizeivollzugsdienst. Danach arbeitete sie vier Jahre im Streifendienst des Polizeireviers Dresden-Mitte. Doch sie wollte mehr und studierte in Rothenburg, um seit 2002 im gehobenen Polizeivollzugsdienst zu arbeiten. Ihre beruflichen Stationen führten sie unter anderem in den Ermittlungsdienst ins damalige Polizeirevier Dresden-Pieschen und als Leiterin der Führungsgruppe der Kriminalpolizeiinspektion der Polizeidirektion Dresden. In ihren ersten drei Monaten in Großenhain möchte sie sich die Belange von Behörden anhören und startet zur Vorstellungsrunde beim Landrat Arndt Steinbach und den Bürgermeistern der Region.

Lebt in Moritzburg und stammt aus Görlitz

Sandra Geithner ist verheiratet und hat zwei Kinder. Sie ist in Görlitz (Sachsen) geboren und aufgewachsen, lebt aber mit ihrer Familie bereits seit 13 Jahren in der Gemeinde Moritzburg. Besonders der Großenhainer Weihnachtsmarkt gefällt ihr und ihrer Familie besser als der in Dresden: Ist in der Kleinstadt gemütlicher! Auch eine weitere traditionelle Großenhainer Begebenheit wurde zum Dienstantritt gepflegt, denn sie gab eine Runde »Kesselwurst« zum Einstand an die Kollegen aus. »Ich freue mich auf die Arbeit. Gemeinsam mit meinen Kollegen verstehen wir uns als Partner für die Menschen in unserem Revierbereich«, erklärt die Erste Polizeihauptkommissarin Sandra Geithner abschließend. Sie werde jetzt erstmal alle Kollegen, Ansprechpartner bei Behörden, Gemeinden und lokalen Gegebenheiten kennenlernen, um auch für die Bürger ein offener und kompetenter Ansprechpartner zu sein.