Einbruch in Einfamilienhaus

Einbruch in Imbiss



Unbekannte sind in einen Imbiss an der Hauptstraße in Riesa eingebrochen. Die Täter hebelten eine Zugangstür auf und durchsuchten die Räume. Inder Folge stahlen sie rund 100 Euro Bargeld. Der Sachschaden beläuft sich auf zirka 150 Euro. (ml)

Plastikcontainer in Brand gesetzt

In der Nacht zu Mittwoch setzten Unbekannte vier Plastikcontainer an der Bahnhofstraße in Riesa in Brand. Personen wurden nicht verletzt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro.