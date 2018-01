Diesmal mehr als eine Tonne

In diesem Jahr haben es die Unterstützer der Kerzensammelaktion erstmals geschafft, die Grenze von einer Tonne zu überschreiten: Genau wurden 1.127 Kilogramm Wachs gewogen. Der Stadtbahnverein hatte die Riesaer bereits zum 8. Mal aufgerufen, ihre alten Wachsreste für die Diakonie zu spenden.

In den Werkstätten Kleinwachau und erstmals in der Schülerfirma »Kerzenzieherei Jonas« der Förderschule »Johanne Nathusius« in Skäßchen werden die Reste gebraucht. »Behinderte Menschen in Kleinwachau fertigen daraus den bekannten Kaminanzünder und die Schüler in Skäßchen nutzen das Wachs für kreative Beschäftigungen und stellen neue individuelle Kerzen zum Verkaufen her«, erklärt Diakonie Geschäftsführer Hans-Georg Müller. Die Sammlung soll natürlich bis nächstes Jahr weiter gehen.

Ein guter Anfang ist mit der ersten ein Kilo-Tüte Kerzenstummel bereits gemacht. Helfen Sie alle mit!