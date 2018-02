Die Schließung ist auch ein Neubeginn

Gerade in diesen Tagen schwelgt Siglinde Lässig in Erinnerungen. In wenigen Wochen schließt sie ihr Sportgeschäft an der Kurt-Hein-Straße nach 28 Jahren. Mit vielen zusätzlichen Aktionen rund um Sport und Bewegung hat sich die Meißnerin einen Namen gemacht und eine sportliche Fangemeinde um sich versammelt. »Egal ob Aerobic in den 90er Jahren, Inlineskating in den 2000ern oder Nordic Walking ab 2003 – wir haben fast jeden sportlichen Trend des Jahrzehnts mitgemacht«, erinnert sie sich.

Diese Offenheit fast jeder Sportart gegenüber, hat die agile, schlanke Frau von ihren Eltern mitbekommen. »Wir waren eine sehr sportliche Familie. Mein Vater war Sportlehrer und Vereinsgründer Rudolf Lässig. Er hat neben vielen Sportgruppen auch die DRK-Wasserrettung mit aufgebaut«, erzählt sie. So wurden schon früh ihr Durchhaltevermögen und ihre Disziplin geschult. Sie selbst begeisterte sich sportlich gesehen für acht Rollen. Als Rollkunstläuferin, Rolltänzerin und spätere Inlineskaterin trainierte sie auch eine Zeit lang mit Christine Beulig. »Ich erinnere mich noch, wie wir früher auf der Eisbahn an der Badgasse geübt haben. Das war super und vor allem hatten wir noch einen richtigen Winter«, so Siglinde Lässig.

Diese Aufgeschlossenheit dem Sport gegenüber und die Neugierde, neue Sportarten auszuprobieren, hat sie ihr gesamtes Berufsleben begleitet. Sie selbst ist ausgebildete Trainerin und so wurden im Sporthaus Inlinerkurse, Ausfahrten zum Skitest, Nordic Walking oder Wandertouren durch die Weinberge und vieles andere organisiert. Es gab Modenschauen und Ski-Gymnastik im Laden. So konnte sie die sportliche Idee ihres Vaters, der mit fast 90 Jahren 2007 verstarb, für Meißen weiterführen. Mit ihrem Lebenspartner Norbert Schleicher hat sie dabei einen weiteren Sportfan und Aktiven an ihrer Seite. Der ambitionierte Fußballer aus der DDR-Oberliga spielte beim Sachsenring Zwickau, dann beim FSV Dresden und seit 1979 in Meißen. Jetzt haben beide Zeit, ihre sportlichen Hobbys auszuleben, vom Alltag zu entschleunigen und neues Wohlbefinden zu tanken.

Übrigens, Sigi, wie sie ihre guten Bekannten und Sportkameraden gerne nennen, ist bereits seit 60 Jahren Mitglied im Turnverein. Noch bis zum 28. Februar ist »Sigi´s Sporthaus« geöffnet, danach werden die traditionsreichen Räume für sportliche Seniorentreffes genutzt. Es lohnt sich in jedem Fall, die Aushänge zu beachten.

Erste Treffs:

Donnerstag, 15. März, 17 bis 21 Uhr:

Ladys Night: Ein bunter Info-Abend über Gesundheit, Bewegung und allerlei Frauenthemen...

Immer freitags (ab 16. März), 14 Uhr:

Nordic Walking in der Meißner Region für Senioren und Junggebliebene

Treffpunkt unter: 01521 / 739400