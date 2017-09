"Die CDU klaut unsere Themen"

„Die CDU Fraktion stellt sich dem Wandel in der Mobilität, und zwar auf angemessene und vernünftige Weise“, lies der Fraktionsvorsitzende im Radebeuler Stadtrat Dr. Ulrich Reusch kürzlich in einer Pressemitteilung verlauten. Demnach liegen den Christdemokraten besonders zwei Angelegenheiten am Herzen. Auf der einen Seite die Fahrrad-Mobilität und auf der anderen Seite einen Ausbau der Lade-Infrastruktur für Fahrräder oder Autos. So solle die Stadt prüfen, ob in der Verwaltung selbst Fahrräder für Dienstfahrten eingesetzt werden können und welche Möglichkeiten es gibt, Mitarbeiter zu ermutigen, mit dem Fahrrad zu Arbeit zu kommen. Ein entsprechender Antrag der CDU-Fraktion sei in Vorbereitung. Das Thema hat allerdings eine Vorgeschichte.

"Hatten wir schon"

„Anfang dieses Jahres beantragte die SPD, unterstützt von Bürgerforum/Grünen, im Stadtrat einen Prüfauftrag zur Einführung der Elektromobilität in der Verwaltung und den städtischen Gesellschaften“, teilte nun die Fraktion Bürgerforum/Grüne mit. Wie die Initiative damals ausgegangen ist, weiß man auch noch ganz genau. In nichtöffentlicher Sitzung sei dieser Prüfauftrag im Verwaltungs- und Finanzausschuss von der CDU-Fraktion einstimmig abgelehnt worden, heißt es weiter.

„Dass die CDU-Fraktion nur wenige Monate später plötzlich vom Verhinderer zum Befürworter moderner Mobilität mutiert verwundert nicht wirklich. Dieser Wandel belegt erneut eindrucksvoll, dass die CDU in Radebeul nicht an einer wirklichen Sachpolitik im Sinne der Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt interessiert ist. Fast alle Anträge aus Fraktionen des von Ihnen destruktiv so bezeichneten `anderen Lagers´ aus SPD und Bürgerforum/Grüne werden abgelehnt um diese dann umformuliert als eigene Ideen zu verkaufen“, schimpft Grünen-Stadtrat Martin Oehmichen. Fraktionskollege Heinz-Jürgen Thiessen zufolge, seien die fehlenden Radwege an der Kötzschenbrodaer und der Forststraße wohl Beweis genug, wie sehr sich die CDU-Fraktion in den letzten Jahren für die Belange der Radler in Radebeul eingesetzt habe.