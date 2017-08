Der Weihnachtsmann erwacht

Meißen. Der Tag des offenen Denkmals findet am 10. September statt und steht unter dem Motto „Macht und Pracht“. Nach einem Gottesdienst (8.30 Uhr) in der Kirche zu Heyda und der Schlossandacht (9.30 Uhr) in der Kapelle, wird der Denkmalstag eröffnet. Ab 10.30 Uhr beginnen die Schlossführungen. Viele Kinder erwarten den 11 Uhr-Termin mit Ungeduld: Dann wird traditionell der Weihnachtsmann geweckt, damit er genug Zeit hat, bis Heiligabend alle Geschenke vorzubereiten. Für Blasmusik auf dem Schlossvorplatz sorgt die Kapelle „Doubravanka“. Für die Besucher wird es einen abwechslungsreichen Händlermarkt geben. Es kommt zur Prämierung der Aktion „Grüner Daumen“ (kl. Foto). Dabei werden die größten und schwersten Tomaten, Kohlrabi, Zwiebeln, Zucchini und Gurken ausgezeichnet. Das „Budissiner Marktgesinde“ wird mittelalterliches Flair verbreiten. Luther und seine Frau Katharina von Bora mischen sich unters Volk. Fotos: Gemeinde/farDer Tag des offenen Denkmals findet am 10. September statt und steht unter dem Motto „Macht und Pracht“. Nach einem Gottesdienst (8.30 Uhr) in der Kirche zu Heyda und der Schlossandacht (9.30 Uhr) in der Kapelle, wird der Denkmalstag eröffnet. Ab…

