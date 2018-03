Damit die Schule rockt!

Der Kulturraum Meißen-Sächsische Schweiz-Osterzgebirge plant einen „Bandcontest“ mit dem Titel „Schule rockt“. Teilnehmen können Schulbands beider Landkreise. Schirmherren sind die Landräte Arndt Steinbach für Meißen und Michael Geisler für das Osterzgebirge.

Der musikalische Wettbewerb, an dem sich Musikformationen der Schüler aller Genres beteiligen können, soll die Vielfalt der Schülerbands zeigen und derartige Projekte unterstützen. In einer aussagekräftigen Bewerbung mit Beschreibung und kurzem Videoclip soll das Entstehen und arbeiten der Band dargestellt werden. Eine Fachjury, bestehend aus Carola Gotthardt von der Elbland Philharmonie Sachsen, Thomas Seifert, Vorsitzender des Kulturbeirates und selbst Musiker sowie der Band Stilbruch, wählt aus allen Bewerbern drei Gewinner aus. Drei ausgewählte Siegerbands starten vom 6. bis 8. April unter professioneller Anleitung durch die Band »Stilbruch« in einen Workshop in Freital. Unter ihnen werden dann die drei Hauptpreise vergeben.

Der erste Preis umfasst 2.000 Euro, der zweite 1.000 Euro und der dritte 500 Euro. Dieses Geld kann von den Musikern frei für technische Ausrüstung, Instrumente oder anderes Bandequipment eingesetzt werden. In einem Abschlusskonzert stellen sich die Gewinnerbands dann am 4. Mai im Gymnasium Luisenstift in Radebeul einem breiten Publikum vor. In den vergangenen Tagen wurden bereits die Schulen informiert. »Wir hoffen, dass sich möglichst viele Bands beteiligen, damit wir eine bunte Mischung von Genres und Instrumentalkonstellationen haben«, freut sich Organisatorin vom Kulturraum, Diana Fechner. Sebastian Maul von der Band Stilbruch fände es schön, wenn auch viele Eigenkompositionen der Schulbands vorgestellt würden, aber auch Interpretationen bekannter Hits seien natürlich möglich. Der Wettbewerb soll den Besten eine Möglichkeit zum Auftritt liefern, professionelle Weiterentwicklung sichern und guten Kontakte der jungen Musiker untereinander ermöglichen. Diana Fechner hofft auf ein Folgeprojekt im nächsten Jahr.

Bewerbungen

Bewerbung mit einem kurzem Anschreiben (Werdegang der Band, Bandmitglieder, Musikgenere) und einem Videoclip an kulturraum@kreis-meissen.de

Ansprechpartner, Diana Fechner 03521/7247061

Bewerbungsschluss: 20. März

Teilnahme kostenlos