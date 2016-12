Dachstuhl in Flammen

Zwölf Bewohner, darunter ein siebenjähriges Kind, wurden in Sicherheit gebracht. Sie konnten nach Abschluss der Löscharbeiten in ihre Wohnungen zurückkehren. Verletzt wurde niemand. Der am Gebäude entstandene Sachschaden ist noch nicht bezifferbar.



Beamte der Kriminalpolizei haben im Verlauf des heutigen Tages den Brandort untersucht. Eine abschließende Brandursache liegt noch nicht vor. Die Ermittlungen dauern an. (ir)

Schwerer Raub - Zeugenaufruf



Mittwochabend betrat ein Mann einen Einkaufsmarkt an der Dresdner Straße in Coswig und bedrohte eine Kassiererin (23) mit einer Pistole. Anschließend raubte er mehrere hundert Euro Bargeld aus einer Kasse und flüchtete durch den Hintereingang. Die Marktangestellte blieb unverletzt.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen schweren Raubes aufgenommen.



Die Polizei fragt: Wer hat Wahrnehmungen im Zusammenhang mit der Straftat gemacht? Hinweise nimmt die Polizeidirektion Dresden unter der Rufnummer (0351) 483 22 33 entgegen. (ml)



Spiegelklatscher – Zeugenaufruf



Donnerstagmorgen stießen die Außenspiegel zweier Fahrzeuge, darunter ein Seat, auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Brockwitz und Adelsdorf in in Lampertswalde zusammen. Am Seat entstand ein Sachschaden von rund 300 Euro. Der andere Autofahrer fuhr ohne anzuhalten davon.



Die Polizei fragt: Wer hat den Unfall beobachtet? Hinweise nehmen die Polizeidirektion Dresden unter der Rufnummer (0351) 483 22 33 oder das Polizeirevier Großenhain entgegen. (ml)