Bürgerinformation zum Haushaltplan

Kämmerin Kerstin Köhler führt Sprechstunde zum Etat für 2018/19 durch Der Haushaltplan der Stadt Riesa für 2018 und 2019 wird derzeit in der Stadtverwaltung erarbeitet – erstmals als Doppelhaushalt. Zur Information der interessierten Riesaer Bürgerinnen und Bürger wird Kämmerin Kerstin Köhler eine Haushalts-Sprechstunde durchführen. Sie findet am Dienstag, 27. März, 15 bis 17 Uhr, im Sitzungszimmer des Rathauses, (1. OG, Zi.1.8), statt.

In den Ausschüssen und im Stadtrat wurde zum Haushalt in nichtöffentlicher Sitzung bereits umfangreich informiert. „Jetzt wollen wir erneut den Bürgerinnen und Bürgern die Gelegenheit geben, Einblick in die Finanzplanung zu bekommen“, so Kerstin Köhler. Die Anfragen und Hinweise der Bürger wird die Kämmerin natürlich in die Klausurtagung der Stadträte am 28. März mitnehmen.

Die abschließende Diskussion und Beschlussfassung zum Riesaer Doppelhaushalt 2018/2019 sind für die nächste Sitzungsrunde geplant. Die Vorberatung wird in den Ausschüssen am 10. bis 12. April erfolgen. In der Stadtratssitzung am 18. April 2018 soll der öffentliche Beschluss des Haushaltplanes erfolgen. Stadt Riesa - Pressestelle