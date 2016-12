Brötchenduft wird zur Existenzangst

Ein Arbeitsplatz, der kaum Wünsche offen lässt: Es ist warm, gemütlich, bei frischem Duft von Brötchen und Kaffee und stets mit den leckersten Teilchen vor der Nase.

Für alle Frühaufsteher ist das wahrlich ein Traumjob, wären da nicht die gesetzlichen Vorschriften und Preispolitik, die jeden Idealismus schwer macht. Es soll ein echter Neuanfang werden! Nach der Schließung der Bäckerei Filiale in Wölkisch, will die Bäckerei Krauße im neuen Stabilo-Markt in Riesa-Pausitz voll durchstarten. So jedenfalls war der Plan!

Doch jetzt machen wieder neue gesetzliche Regelungen die Stabilisierung nach dem Umzug und mit Investitionen für eine neue Ladeneinrichtung sehr schwierig. Die Anhebung des Mindestlohnes und die Verpflichtung neue computergesteuerte und vernetzte Scannerkassen anzuschaffen, schlagen nicht nur bei Kraußes hart ins Kontor. Zwar sei es ein schönes Arbeiten mit der neuen Technik, aber der erzwungene Umstellungstermin bringt ungeahnte Mehrausgaben, so die Angestellten. Am Ende kann der Faktor Kosteneinsparung nur mit einer drohenden Ausdünnung des Filialnetzes oder der Entlassung der Mitarbeiter gedeckt werden. Denn weitere Preissteigerungen könne man trotz Handarbeit und alter Traditionsrezepte den Kunden kaum zumuten. Ebenso seien Abstriche bei der Qualität der Produkte und Zutaten mit der Firmenphilosophie der Bäckerei Krauße nicht vereinbar.

Bäckereifachverkäuferin Sandra Thalheim und Bäckerin Madeleine Hofmann setzen nun alles daran, dass ihr Neustart im neuen Stabilo-Baumarkt in Riesa-Pausitz ein Erfolg wird. „Wir stehen voll hinter unseren Produkten und wollen für die Kunden stets mit Sachverstand und Freundlichkeit da sein“, fügt Sandra Thalheim an. Schlimm sei zwar die Schließung der Filiale in Wölkisch, doch jetzt wolle man alle Kraft in Pausitz einsetzen. Das perfekte Betriebsklima gebe ihnen Stärke und die Ideen von Bäckermeister Freddy Krauße und seiner Frau immer die passenden Leckereien für ihre Kunden.