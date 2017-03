Brieffreundschaft per Luftballon

Schriftstellerin Stefanie Wally stellt ihre eigenen Erfahrungen einer 40-jährigen Brieffreundschaft von Karlsruhe in die Lommatzscher Pflege vor. Sie präsentiert ihr Buch „Akte Luftballon - Zwei Freundinnen, die Mauer, eine wahre Geschichte.

1977 begann eine Brieffreundschaft der besonderen Art. Die damals 6-jährige Stefanie Wally ließ einen Luftballon in der Nähe von Karlsruhe steigen. Frau Behrend fand ihn in ihrem Heimatdorf Dennschütz (damals Bezirk Dresden, DDR) Sie schrieb Stefanie Wally zurück und seitdem sind die beiden befreundet. Die Geschichte dieser Brieffreundschaft vor dem Hintergrund der deutsch-deutschen Grenze und der damit verbundenen Gefahren in der ehemaligen DDR wurde Stefanie Wally in einem Buch zusammengefasst, dass im Suhrkamp-Verlag erschienen ist: „Akte Luftballon“. Stefanie Wally kommt nun im Rahmen des Festjahres 500 Jahre Lommatzscher Pflege nach Lommatzsch um in einer Lesung ihr Buch vorzustellen. Sie kommt am 5. März, 10 Uhr, zu einem literarischen Frühstück ins Schützenhaus nach Lommatzsch.

Die offizielle Begrüßung übernehmen Bürgermeisterin Dr. Anita Maaß und Katja Raab von der Friedrich-Naumann-Stiftung. Die Stadt Lommatzsch, die Friedrich-Naumann-Stiftung, für die Freiheit und die Wilhelm-Külz-Stiftung laden Literaturfreunde, Geschichtsinteressierte und alle Neugierigen zur Lesung bei Kaffee und Kuchen ein. Anmeldung bis zum 2. März ist erforderlich. Der Eintritt ist frei.