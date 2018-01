Brautkleiderball in Radebeul

Die Organisatoren Stefan Linhart (Tanzschule Linhart), Annett Goralski (Fotoatelier Meissner) und Yvonne Jugel (Hotel Goldener Anker) wollen in einer Stadt, wo im Jahr so viele Ehen geschlossen und Hochzeiten gefeiert werden, auch die Idee vom „Ball der Brautkleider“ umsetzen. Und so kommt das Brautkleid vom schönsten Tag im Leben noch einmal zur Geltung.

Egal, ob es der erste Hochzeitstag, der Fünfte oder schon der 25. ist. Falls das Brautkleid nicht mehr passen sollte: die Organisatoren freuen sich auf Gäste, die in Abendrobe einen schönen Abend in festlicher Atmosphäre mit Gelegenheit zum Tanzen erleben wollen.

Der „Ball der Hochzeiten“ beginnt um 18.30 Uhr im Goldenen Anker mit einem Sekt-Empfang. „Für das geplante Fotoshooting nehme ich mir pro Paar genügend Zeit“, sagt Mitveranstalterin Annett Goralski vom Fotoatelier Meissner. Für sie ist es wichtig, die Fotoaktion individuell zu gestalten, damit am Ende jeder eine schöne Erinnerung in der Hand hält. „Wer will“, so Goralski weiter „kann ja das Foto von der Hochzeit mitbringen, das binden wir ins Fotoshooting mit ein.“ Auch während des Abends werden Fotos gemacht. „Wer gerne viel Platz zum Tanzen möchte“, sagt Tanzlehrer Stefan Linhart „der ist beim Ball der Hochzeiten richtig.“ Es gibt an diesem Abend nur Platz für 72 Gäste (statt 130).

Nach der Hochzeitssuppe, die am Platz serviert wird, ist das Galabuffet eröffnet. „Wir werden eine klassische Hochzeitssuppe vorbereiten und legen bei dem Buffet Wert auf leichte Köstlichkeiten aus der französischen und italienischen Küche“, erklärt Yvonne Jugel vom Goldenen Anker das Konzept. „Eine Hochzeitstorte wird es an diesem Abend auf jeden Fall geben“, so Jugel weiter.

Info/Anmeldung: 0351/65633373 (Tanzschule Linhart).