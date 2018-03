Begeisterung für Gesundheitstag in Meißen

In und um die Fitnessarena an der Ferdinandstraße geht es am 15. April noch sportlicher und gesundheitsorientierter zu, als ohnehin schon. An diesem Tag findet dort in Zusammenarbeit vieler Firmen von 10 bis 18 Uhr der erste Gesundheits- und Erlebnistag statt. Dieser soll das Gesundheitsbewusstsein der Meißner stärken und über Möglichkeiten informieren, wie man fitter wird und gesund bleibt.

Die Vielfalt soll punkten

»Wir wollen viele Partner aus den unterschiedlichsten Branchen des Alltags, denen das Thema Gesundheit und Fitness mindestens genau so wichtig ist wie uns, zusammenbringen. Mit dem WochenKurier Meißen haben wir einen Partner gefunden, der uns dabei perfekt unterstützt«, erklärt Matthias Kohl von der Fitnessarena Meißen. Einige Highlights für den Tag rund um Bewegung und Gesundheit stehen bereits fest. So wird die AOK Gesundheitskasse einen Segway-Parcours zum Ausprobieren aufbauen. Der Kreissportbund Meißen stellt eine Hüpfburg für die Jüngsten zur Verfügung und die Fahrradkette bietet einige ihrer E-Bikes zum Testen an.

Aber auch Themen wie gesundes Schlafen durch die Firma Teppich Schmidt werden thematisiert und können getestet werden. Meissen Tourist informiert über Wellness- und Kurreisen. Die Firma Hörakustik Rösger bietet unter anderem einen Hörtest an. Als Hausherr wird sich die Fitnessarena um die Sportlichkeit der Gäste kümmern und Körpersubstanzanalysen im Studio anbieten. Außerdem werden die neuen »JumpIn«-Kurse präsentiert – Es darf gern mitgemacht werden! Dabei absolvieren die Sprungfans besonders effektive Übungen auf Sport-Trampolinen, diese schulen gleichermaßen die Ausdauer, Kondition, Koordination und Kraft der Trainierenden.

Füllt euren »Fitness-Pass«

Mit einem »Fitness-Pass« können die Besucher an den einzelnen Stationen Stempel sammeln und so an einer großen Tombola teilnehmen. »Wir konnten mit unseren Partnern viele hochwertige Preise auswählen und freuen uns, die Gewinner mit Preisen von insgesamt 3000 Euro zu überraschen«, erklärt Mit- organisatorin und WochenKurier-Bereichsleiterin Kerstin Baumert. Gern können sich auch Gastwirte oder Caterer, die gesunde Köstlichkeiten vorstellen möchten, für die Teilnahme anmelden. »Wir wollen nicht unbedingt den typischen Fast-Food-Imbiss, sondern auch beim Essen soll sich das Thema Gesundheit widerspiegeln«, verrät Matthias Kohl und hofft auf passende Partner.

Pünktlich zum Gesundheitstag wird eine entsprechende Sonderbeilage im WochenKurier die Aussteller vorstellen und neue Trends auf dem Gesundheits- und Fitnessmarkt präsentieren.

Eintritt für Besucher ist frei.

Kontakt:

Wer sich als Aussteller oder Anbieter von gesunden Snacks am Gesundheitstag (15. April) beteiligen möchte, kann noch bis Ende März Kontakt aufnehmen:

Tel. 03521/46940 oder wochenkurier-meissen@dwk-verlag.de

Auch für weitere Hinweise oder Ideen sind wir dankbar – schließlich wird das auch unser erster Gesundheitstag sein.