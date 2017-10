Alter Vodafone-Sitz: Büros zu Wohnungen

Drei Lutherbäume für Radebeul

Radebeul. Am 21. Oktober hat eine Gruppe Radebeuler Christen in Wittenberg drei "Martin-Luther-Apfelbäume" abgeholt. Anlässlich des 500. Reformationsjubiläums gedeihen schon bald drei der 95 neu gezüchteten Apfelbäume der Sorte "Martin Luther" in Radebeul. Die drei Bäume werden am 29. Oktober in den drei Gemeinden der Lutherkirche, Christus-König-Kirchgemeinde und…

weiterlesen