Abschied von einem Freund

William E. Fowler, Jr., der Ehrenpräsident des Internationalen Tanzverbandes, IDO, ist in der vergangenen Woche im Alter von 79 Jahren in seiner Heimat Massachusetts nach langer Krankheit verstorben.

Über viele Jahre prägte Mr. Fowler, den alle nur „Bill“ nannten, die IDO und somit vor allem auch die Internationalen Tanzwochen in Riesa. Vor und hinter den Kulissen trug er durch seine unermüdliche Arbeit und Liebe zu dieser Sportart zur Etablierung und zum steten Gelingen der Tanzweltmeisterschaften in Riesa maßgeblich teil. Bis zuletzt galt er als DER US-Tanzspezialist.

Seit 1998 war Mr. Fowler Teil des IDO-Präsidiums, zuerst als Senior Vize-Präsident, dann als Präsident und zuletzt als Ehrenpräsident. Ferner übte „Bill“ bis zuletzt die Funktion des Vorsitzenden der Wertungsrichter aus. „Im IDO-Präsidium war mein lebenslanger Freund Bill einer der wichtigsten Mitstreiter, welche die IDO in den vergangenen zwei Jahrzehnten revolutioniert und international salonfähig machten. Unsere tiefste Anteilnahme und Mitgefühl gelten seinem Ehemann Robert Planutis und seiner Familie“, sagt IDO-Präsident Michael Wendt, welcher in der kommenden Woche in die USA zur Beisetzung reist.

In seiner Jugend waren Bill und sein Bruder Danny Tanz-Stars in den USA. Als „Fowler-Brothers“ wurden sie im US-Fernsehen als Stepptänzer berühmt. Somit ist es nicht verwunderlich, dass er im späteren Wirken vor allem die Wettkämpfe im Stepptanz Jahr für Jahr intensiv förderte. „Nun müssen wir das 20. Jubiläum der Stepptanz-Weltmeisterschaften in Riesa vom 28. November bis 2. Dezember leider ohne ihn begehen“, sagt FVG-Geschäftsführerin Kathleen Kießling. „Wir waren von der Nachricht zutiefst betroffen. Dieser Verlust reist eine große Lücke in die internationale Tanzwelt.

Unser gesamtes Team behält Bill als wundervollen, liebenswerten Menschen, großen Tänzer, glänzenden Organisator und Repräsentanzen der IDO in würdevoller Erinnerung“, so Kießling. Über viele Jahrzehnte war er es, der die Tänzer immer wieder zu Spitzenleistungen motivierte, der sie anspornte, als Meister ihrer Länder in Riesa ein berauschendes Tanzfest zu feiern.