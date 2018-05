14. Kunstfest in Cölln

Das Kunstfest Meißen trägt in diesem Jahr das Motto »Wir fahren in die Welt« und wird vom Oberbürgermeister Olaf Raschke (parteilos) am Samstag, 5. Mai, eröffnet. Ein vielfältiges und erlebnisreiches Veranstaltungsprogramm rund um die Johanneskirche bietet Unterhaltung für die ganze Familie. Nur noch ein paar Tage, dann wird es bunt in Meißen-Cölln, rund um die Johanneskirche. Mehr als 160 Künstler und Kunsthandwerker werden am Wochenende auf der Kunstmeile und im Johannespark zu sehen sein. Sie stellen ihre Arbeiten aus und bieten sie zum Kauf an.

Hinzu kommen etwa 20 Laien- und Profikünstler, die ihre Werke in den Galerien präsentieren. Dazu zählen die St. Urban-Kirche, die Galerie »Das Tor«, die Tagespflege »Carpe diem« und das Atelier »Sauke«. Rund um die Johanneskirche wird an diesem Wochenende gemalt, gebastelt, geschnitzt, gefilzt, gelesen, gespielt und musiziert: ein umfassendes Programm für die ganze Familie. Alle Besucher sind eingeladen, die Vorführungen alter Handwerkskunst mitzuerleben und auch das eigene handwerkliche Geschick zu erproben.

»Wir fahren in die Welt«

Das Motto des 14. Kunstfestes ist bewusst so gewählt, denn es erinnert an die Einführung der Stadtbuslinie vor 90 Jahren. Ihren Stellplatz hatten die Busse auf dem ehemaligen Elt-Hof auf der Lutherstraße. Die Verkehrsgesellschaft Meißen (VGM) bietet an dem Wochenende Oldtimerbusfahrten an und zeigt auf dem Lutherplatz eine Fotoausstellung im Info-Bus. »Das von uns gewählte Motto zeigt aber auch«, so Kunstfest-Organisator Peter Hänke vom Verein »Hafenstraße«, »dass sich Künstler und Händler aus anderen Ländern für das Kunstfest in Meißen auf den Weg gemacht haben.« Zu dem diesjährigen Motto haben die Organisatoren einen Mal- und Bastelwettbewerb ausgeschrieben.

Das Publikum und eine unabhängige Jury wird an beiden Festtagen entscheiden, wer eine Trophäe vom Steinmetz Peter Kessler überreicht bekommt. Für die Besucher des 14. Kunstfestes ist ein umfassendes Programm vorbereitet. Zu den Höhepunkten zählen ein märchenhafter Spaziergang mit Lampionumzug, Friedhofs- und Kirchen- sowie Stadtteilführungen und das Höhenfeuerwerk am Samstag ab 22.30 Uhr. »Ich freue mich sehr«, sagt Olaf Raschke, Oberbürgermeister der Stadt Meißen und Schirmherr des Kunstfestes, »dass sich durch das ehrenamtliche Engagement der Organisatoren im Laufe der Jahre das Kunstfest zu einer sehr großen und wichtigen Veranstaltung im Meißen mit mehr als 25000 Besuchern entwickelt hat.« Nach Ansicht von Raschke ist dieses Fest ein ganz besonderer Farbtupfer des Stadtteils Cölln.

Eintritt frei

Öffnungszeiten:

Samstag: 10 bis 21 Uhr

Sonntag: 10 bis 18 Uhr

Über das Kunstfest:

Das Kunstfest Meissen ist ein Kooperationsprojekt in Zusammenarbeit des soziokulturellen Zentrums »Hafenstraße« e.V. Meißen, Gewerbetreibenden des Stadtteils Meißen-Cölln und dem Pfarramt der Johanneskirchgemeinde. Es steht unter der Schirmherrschaft von Oberbürgermeister Olaf Raschke. Das Kunstfest wurde im Jahr 2004 erstmals von engagierten Künstlern, Gewerbetreibenden und Anwohnern organisiert mit dem Ziel, den Standort Meißen-Cölln kulturell zu beleben.

Mehr Infos online unter: www.kunstfest.hafen-strasse-meissen.de