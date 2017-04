Faustball-Bundesliga beginnt mit Heimspiel in Hirschfelde

Der Kader des Hirschfelder Damen-Teams ist mit acht Frauen im Alter von 18 bis 33 Jahren sehr übersichtlich. In der vergangenen Saison mussten sie sogar auf die Stammspielerinnen Linda Scholze und Peggy Rathmann verzichten. Beide legten eine Babypause ein. Dennoch hängte sich das so dezimierte Team richtig rein und behauptete sich mit Platz sieben weiterhin in der 1. Bundesliga Süd.

Seitdem die Hirschfelder Damen 2005 den Sprung in die 1. Bundesliga geschafft haben, werden sie von ihrem Trainer Andreas Saal betreut. In voller Team-Stärke wollen sie diese Saison gemeinsam mit dem 56-Jährigen wieder angreifen. „Unser Ziel ist es, die Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft zu erreichen und diese dann auch zu überstehen“, blickt Linda Scholze, ehemalige Nationalspielerin, voraus. Mit Platz zwei der Bundesliga Süd kamen die Hirschfelder Damen diesem Ziel 2011 schon sehr nahe. Doch damals verloren sie das Qualifikationsspiel, ebenso wie zuletzt 2015 als Dritte der Bundesliga Süd.

Mit Sofie Hamann (20) hat der FSV aktuell eine neue Anwärterin in seinen Reihen, die den Sprung in das Nationalteam anstrebt. Erste Einladungen zu entsprechenden Lehrgängen hat sie bereits erhalten. Linda Scholze hat ihre Faustball-Karriere mit dem WM-Titel 2014 bei der Heim-Weltmeisterschaft in Dresden gekrönt und wurde ein Jahre später mit dem deutschen Team im italienischen Bozen Europameisterin. Eine Rückkehr ins National-Team schließt sie aus. „Mit Beruf, Kind und den Einsätzen in der Bundesliga bin ich ausgelastet“, so die 29-Jährige. Faustball ist eine Randsportart, die man mit viel Enthusiasmus betreiben muss. „In der ersten Bundesliga herrscht ein hohes Leistungsniveau. Auch der finanzielle Aufwand ist nicht zu unterschätzen.“

Beim FSV 1911 Hirschfelde wird großen Wert auf gute Nachwuchsarbeit gelegt. Fünf Trainer betreuen derzeit die Kinder und Jugendlichen und entwickeln Talente, die regelmäßig in der Sachsenauswahl um den Deutschland-Pokal mitspielen. In der aktuellen Feldsaison 2017 nehmen sieben Hirschfelder Mannschaften am Punktspielbetrieb teil. Das U12-Team startet in der Bezirksliga und darf noch als gemischtes Team antreten. In der vergangenen Hallensaison, noch in der U10 startberechtigt, wurden sie Vize-Sachsenmeister. Ab U14 gibt es getrennte Wertungen. Ebenfalls in der Bezirksliga spielt die weibliche Jugend U16. Die männliche Jugend U18 bewährt sich in der Oberliga Sachsen. Die erste Männer-Mannschaft hat sowohl in der Halle also auch auf dem Feld wieder den Sprung in die Oberliga Sachsen geschafft.

Wer nicht nur als Zuschauer bei den Heimspielen in Hirschfelde den Mannschaften die Daumen drücken, sondern auch selbst den Ball schlagen möchte, sollte sich das dritte August-Wochenende (19./20.8.) vormerken. Dann findet das Hirschfelder Hobby-Faustballturnier mit Gästen aus ganz Sachsen statt.

Sowohl Teams, zu dem fünf Feldspieler gehören, als auch einzelne Personen können sich dafür über Facebook oder E-Mail (info@faustball-hirschfelde.de) anmelden. Bereits am ersten Juli-Wochenende (1./2.7.) feiert der FSV 1911 Hirschfelde sein alljährliches Vereinsfest, bei dem ein Volleyballturnier ausgetragen wird.

www.faustball-hirschfelde.de

Faustball

Faustball wird sowohl in der Halle als auch im Freien gespielt, drei Gewinnsätze bis jeweils 11 Punkte. Fünf Feldspieler und bis zu drei Ersatzspieler bilden eine Mannschaft. Das 20x50m (in der Halle 20x40m) große Feld wird in der Mitte durch ein zwei Meter (Männer) bzw. 1,90m (Frauen) hohes Band geteilt. Gespielt wird mit Unterarm oder Faust.