Dreiste Diebe kommen zurück

Am Sonntagabend nutzten Diebe die Dunkelheit für einen Einbruch in eine Firma am Hirschfelder Ring in Zittau. Die Täter zogen in dem Gewerbegebiet das Zugangstor zu dem Betriebsareal auf, fuhren auf das Gelände und brachen in den Betrieb ein. Dort stahlen sie drei Laptops im Wert von 3000 Euro. Der Sachschaden betrug etwa 1000 Euro. Die Kriminaltechniker sicherten Spuren.

Offenbar reichte den Tätern das Diebesgut noch nicht, denn sie kamen am Montagmorgenwieder zurück zum Tatort. Die Alarmanlage der Firma hatte dabei angeschlagen und Streifenwagen eilten erneut zum Hirschfelder Ring.

Einer Streife fiel in unmittelbarer Tatortnähe ein Pkw auf. Das Auto flüchtete allerdings vor den verfolgenden Polizisten über die nur wenige hundert Meter entfernte polnische Grenze und entkam in die Dunkelheit. Die Kriminalpolizei führt die weiteren Ermittlungen zu dem Einbruch auch in enger Abstimmung mit der polnischen Polizei. Die Untersuchungen dauern an.