Drei Schwerverletzte nach Unfall in Drausendorf

Ausgangs einer leichten Rechtskrümme geriet einen 58-jährige Opelfahrerin aus noch ungeklärter Ursache in die linke Fahrspur. Dort kollidierte sie ungebremst mit einem im Gegenverkehr fahrenden VW. Der VW wurde nach rechts in das angrenzende Maisfeld geschleudert. Der 78-jährige Fahrer und seine Insassin erlitten dabei schwere Verletzungen und mussten mittels von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug geschnitten werden. Der Fahrer wurde so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste. Seine 78-jährige Beifahrerin wurde in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht.

Der Opel drehte sich nach dem Frontalzusammenprall und blieb schräg zur Fahrbahn in der Gegenspur stehen. Die Opelfahrerin erlitt ebenfalls schwere Verletzungen. Sie wurde zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus verlegt. Ein dem VW nachfolgender 61-jähriger Citroen-Fahrer versuchte an dem Opel vorbei nach links auszuweichen. Während dieses Fahrmanövers touchierte dieser den in seiner Fahrspur stehenden Opel. Der Fahrer des Citroen blieb unverletzt, sein Fahrzeug wurde beschädigt. An dem VW und dem Opel entstand Totalschaden. Insgesamt beziffert die Polizei den Sachschaden auf zirka 25000 Euro. Die Bundestraße 99 wurde für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme und Bergung der Kraftfahrzeuge bis gegen 21.45 Uhr vollständig gesperrt. Der Verkehrsunfalldienst der Polizeidirektion Görlitz hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.