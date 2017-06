Vier glückliche Gewinner

Fenstersturz am Samstag in Pirna

Pirna. Eine 77-jährige Frau ist am 17. Juni aus dem 2. Stock eines Wohnhauses am Postweg gefallen. Eine Nachbarin fand die Dame unten blutend vor dem Eingang des Wohnblocks liegen. Das Treppenhausfenster zwischen erster und zweiter Etage stand offen. Offenbar hatte die etwas verwirrte Seniorin selbst das Fenster geöffnet, um eine andere Frau zu rufen. Dabei kippte sie durch das geöffnete Fenster nach vorn und stürzte nach unten. Notarzt, Rettungswagen und Polizei eilten mit Blaulicht zum Postweg. Die verletzte Frau wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, sei aber außer Lebensgefahr, so ein Beamter. Die Polizei ermittelt und geht derzeit von einem Unfall aus. (mf)