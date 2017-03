Das war ein gebrauchter Tag für die Füchse. Statt in der Best-Of-Seven-Serie auszugleichen setzte es im zweiten Heimspiel des Viertelfinales eine deutliche 5:1-Niederlage. Schon nach 20 Minuten lag das Team von Hannu Järvenpää mit 0:3 hinten. Steve Hanusch hatte die Gäste in der 7. Minute in Führung gebracht, Phil Hungerecker in der 13. Minute auf 2:0 aus Sicht der Huskies erhöht. Selbst in Unterzahl gelang dem Team aus Kassel im ersten Drittel mehr als den Füchsen. Toni Ritter machte in der 17. Minute den dritten Treffer und legte nach der Pause gleich noch das 4:0 (22. Minute) nach. Den Willen konnte man den Füchsen dabei kaum absprechen, aber es gelang einfach nicht viel. Stattdessen sahen die Fans in der Weißwasseraner Eisarena noch vor der Pause das 5:0 durch Derek DeBlois (37.). Auch im Schlussdrittel wurde es für die Hausherren nicht viel besser, immerhin sprang aber noch der Ehrentreffer durch Dennis Swinnen (57.) heraus.

In der Best-Of-Seven-Serie liegen die Füchse damit jetzt mit 1:3 hinten. Am Freitag muss in Kassel also ein Sieg her, sonst sind die Playoffs für die Lausitzer beendet.

Die nächsten Spiele

24. März, 19.30 Uhr: Huskies-Füchse

26. März, 17 Uhr: Füchse-Huskies (nur wenn die Serie nicht vorher entschieden ist)