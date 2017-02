Gegen den Tabellenzweiten aus Frankfurt spielten die Füchse heute ein starkes ersten Drittel. Die Lausitzer hatten das Geschehen gut im Griff und nutzten ihre Konterchancen. Jeff Hayes (5. Minute), Dennis Swinnen (12.) und Elia Ostwald (17. Minute) sorgten mit ihren Treffern für eine beruhigende Führung. Einzig bei Patrick Jarrets zwischenzeitlichem Ausgleich (10.) konnten die Hausherren Konstantin Kessler im Füchse-Tor überwinden.

Im zweiten Spielabschnitt wurden die Löwen stärker. Die Lausitzer hatten zwar bei Kontern Chancen auf das vierte Tor, den Ton gaben jetzt aber die Frankfurter an. Clark Breitkreuz brachte die Gastgeber in der 27. Minute auf 2:3 heran. Trotz jeder Menge Druck konnten die Füchse weitere Gegentreffer bis zur Pause vermeiden.

Auch im Schlussdrittel waren die Füchse defensiv gefordert, der Ausgleich lag in der Luft. Einen Penalty konnte Konstatin Kessler in der 47. Minute gegen CJ Stretch noch halten, in der 51. Minute war der Goalie aber machtlos. Lukas Laub traf zum 3:3. Kurz darauf mussten gleich zwei Löwen vom Eis. Die doppelte Überzahl nutzten die Mannen von Hannu Järvenpää zur erneuten Führung. Nach schöner Kombination traf Patrik Parkkonen (55.) zum 4:3 aus Sicht der Lausitzer. 40 Sekunden später legte André Mücke das 5:3 nach und brachte die Füchse damit endgültig auf die Siegerstraße. Die Löwen nahmen kurz darauf ihren Goalie vom Eis, kamen aber auch mit sechs Feldspielern zu keinem Treffer mehr und die drei Punkte gingen in die Lausitz.

Knapper Sieg gegen die Falken

Am Freitag konnten die Füchse im Spiel gegen die Heilbronner Falken ebenfalls drei Punkte einfahren. Neben viel Kampfgeist sorgte aber auch eine Portion Glück dafür, dass die Lausitzer am Ende mit einem 3:2-Sieg das Eis verließen. Nach gutem aber nicht von einem Torerfolg gekrönten ersten Drittel verloren die Gastgeber im zweiten Spielabschnitt etwas den Faden und liefen plötzlich einem Zwei-Tore-Rückstand hinterher. Nik Pem (30. Minute) und Henry Martens (34.) hatten für die Falken getroffen.

Es dauerte allerdings nur 65 Sekunden, bis die Füchse zurückschlugen. Dennis Swinnen gelang der Anschlusstreffer und die Füchse agierten in der Folge wieder dominanter. Das wurde in der 44. Minute mit dem Ausgleich durch Jakub Svoboda belohnt. In der 50. Minute bejubelten die Fans bereits den Führungstreffer durch Jens Heyer. Doch das Tor zählte nicht. Der Schiedsrichter-Assistent hatte zuvor ein Foul von Heyer gesehen. Statt sich über sein Tor freuen zu können ging Heyer mit fünf plus Spieldauer vom Eis. Doch der besten Überzahl-Mannschaft der Liga fiel in den folgenden fünf Minuten nichts ein. Mit etwas Glück und viel Leidenschaft überstanden die Hausherren die Unterzahl. Anders auf der Gegenseite. Vier Minuten vor Schluss fanden sich die Heilbronner plötzlich in doppelter Unterzahl wieder und die Füchse wussten das zu nutzen. Einen Schuss von Dennis Palka fälschte Sean Fischer unhaltbar zum 3:2 ab.

„Es war genau das Spiel, das ich im Vorfeld erwartet hatte. Ich habe mir einige der letzten Spiele von Heilbronn angeschaut und da haben sie sehr gut gespielt. Sie haben heute defensiv sehr gut gespielt, waren gut ausgerichtet und haben ihr Spiel einfach gehalten. Aber am Ende haben wir einen Weg gefunden, das Spiel zu gewinnen“, so Füchse-Trainer Hannu Järvenpää nach dem Spiel.

