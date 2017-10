Saisonfinale auf dem Wipfelgucker

Weißwasser. Auch in diesem Jahr findet die Motorsportsaison auf dem Wipfelgucker ihr Finale im letzten Lauf der Landesmeisterschaft Motocross der Länder Berlin und Brandenburg. Am Sonntag, den 15. Oktober erwartet der MC Jämlitz die Starter der Klassen MX2 mit Youngsters, Clubsport, Junioren und Senioren. Die Trainings beginnen um 8 Uhr, Start des ersten Wertungslaufs ist ca. 12 Uhr. Wie immer sind alle Motorsportfreunde und Neugierigen eingeladen, live und direkt an der Rennstrecke mitzufiebern.

