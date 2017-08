Nominierungsphase für Selbsthilfepreis läuft

Sie kennen eine Person, die sich in den letzten Jahren für die Selbsthilfe im Landkreis Görlitz besonders engagiert und stark gemacht hat? Dann nominieren Sie den- oder diejenige für den Selbsthilfepreis 2017. Die Nominierung kann bis Ende September ganz bequem online unter diesem Link oder per Post an

Soziales Netzwerk Lausitz

Albert-Schweitzer-Ring 32

02943 Weißwasser

eingereicht werden.

Die Preisverleihung 2017 findet am 3. November im Gerhart Hauptmann Theater in Zittau statt. Die Verleihung des Selbsthilfepreises ist ein Gemeinschaftsprojekt des Landkreises Görlitz, der AOK Plus für Sachsen und Thüringen sowie dem Sozialen Netzwerk Lausitz und der Selbsthilfekontaktstelle KISS Weißwasser.