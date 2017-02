Kurs Playoffs trotz Derby-Niederlage

Mit zwei Toren in Führung gelegen und am Ende trotzdem verloren. Im Sachsenderby legten die Lausitzer Füchse heute bei den Dresdner Eislöwen einen Blitzstart hin. Bereits nach 96 Sekunden brachte Jakub Svoboda die Gäste in Front, Dennis Palka erhöhte in der 9. Minute auf 2:0 aus Sicht der Füchse. Es sollten an diesem Abend allerdings die einzigen Tore des Teams aus Weißwasser bleiben. Denn in der Folge wurden die Eislöwen zunehmend stärker und konnten noch vor der Pause ausgleichen (Tore: Arturs Kruminsch, 11. Minute; Steven Rupprich, 16. Minute). Im zweiten Spielabschnitt stellten die Hausherren mit zwei weiteren Treffern (Mirko Sacher, 22. Minute; Steven Rupprich, 24. Minute) die Weichen auf Sieg. Die Füchse wurden zwar zum Ende des Drittels aggressiver, konnten ihre Chancen aber nicht nutzen. Diese Tatsache kombiniert mit einigen fragwürdigen Entscheidungen der Schiris sorgte dafür, dass Trainer Hannu Järvenpää und Co-Trainer Robert Hoffmann alles andere als zufrieden waren.

Im Schlussdrittel fielen lange keine Tore, so dass die Füchse kurz vor Schluss den Goalie vom Feld nahmen um mit einem Feldspieler mehr vielleicht noch den Anschlusstreffer zu erzielen. Das funktionierte allerdings nicht. Stattdessen landete der Puck in der 57. Minute zum 5:2 im Gästetor. Das Tor machte Juuso Rajala.

Füchse halten Kurs auf die Playoffs

Am Freitag konnten die Füchse dank eines hart umkämpften 2:1-Siegs gegen den SC Riessersee den vierten Sieg in Folge feiern. Zwar brachte Ex-Fuchs Roope Ranta die Gäste zunächst in Führung (9. Minute), die Füchse hatten aber im ersten Drittel mehr Spielanteile, konnten diese gegen eine starke Defensive des Gegners aber noch nicht in Zählbares verwandeln. Das gelang Marius Schmidt im zweiten Drittel. In der 29. Minute traf der Stürmer zum verdienten Ausgleich. Der 2:1-Siegtreffer gelang Florian Lüsch im Schlussdrittel. Dennis Palka hatte 5 Minuten später die Entscheidung auf dem Schläger, scheiterte aber beim Penalty an Gäste-Keeper Matthias Nemec.

„Alle Spiele gegen Riessersee waren in dieser Saison Spitz auf Knopf, egal ob in Garmisch oder hier. Im ersten Drittel waren wir nicht ganz zufrieden. Aber ab dem zweiten Drittel haben wir uns wirklich komplett an das gehalten, was wir vorhatten. Und hinten raus hatten wir die nötige Geduld. Großes Lob an unsere rote Reihe heute. Florian Lüsch, Sean Fischer, Marius Schmidt, Nick Bruneteau und Roberto Geiseler haben super gearbeitet, haben sich den Torerfolg erarbeitet“, sagte Co-Trainer Robert Hoffmann nach dem Spiel.

Die nächsten Spiele

Weiter geht es für die Füchse bereits am Dienstag mit dem Heimspiel gegen die Kassel Huskies (Beginn: 19.30 Uhr). Am kommenden Freitag sind die Ravensburg Towerstars zu Gast in Weißwasser (19.30 Uhr) und am Sonntag reisen die Füchse zum Auswärtsspiel gegen die Wölfe Freiburg (18.30 Uhr).