Ja sagen im Zug

In der Glasmacherstadt wird man in Zukunft Züge der Waldeisenbahn sehen, die eine Hochzeitsgesellschaft transportieren. Dank eines neuen Trauwaggons ist es möglich, im Bahnhof Teichstraße, im Museumsbahnhof oder auf der Strecke ja zu sagen. Zugelassen ist der neue Trauwaggon allerdings „nur“ für die Gemarkung Weißwasser. Am neuen Haltepunkt im Badepark Bad Muskau kann man sich daher nicht das Ja-Wort geben.

„Ehepaare haben das Bedürfnis, den schönsten Tag im Leben außergewöhnlich zu gestalten. Wir wollten dazu ein Weißwasseraner Alleinstellungsmerkmal, die Waldeisenbahn, nutzen“, sagt Standesbeamtin Undine Roßbacher.

Die Idee kam von den Mitarbeitern des Standesamtes, die Waldeisenbahn war sofort begeistert. „Wir freuen uns, dass wir die Besonderheit jetzt bieten können. Bei der Waldeisenbahn geht es schon lange nicht mehr nur um Fahrten von A nach B. Wir wollen immer neues anbieten, um interessant zu bleiben“, erklärt Waldeisenbahn-Geschäftsführer Heiko Lichnok.

Die Umsetzung der Idee erfolgte in Zusammenarbeit mit dem städtischen BIWAQ-Projekt „Perspektive(n) Weißwasser“. Die Gestaltung des Hochzeitswaggons übernahm die Rodig GmbH. Die Hochzeitsdeko wird für die Trauungen angebracht, der Waggon 07-110 kann aber auch weiterhin im normalen Betrieb genutzt werden. Wer im Trauwaggon der Waldeisenbahn ja sagen will, sollte sich möglichst früh an Standesamt und Waldeisenbahn wenden. So bleibt für Waldeisenbahner genug Zeit, den „schönsten Tag des Lebens“ auch entsprechend vorzubereiten.