Füchse starten verspätet in die Saison

Mit dem Meister-Duell und fünf weiteren Freitags-Partien hat das lange Warten für die DEL2-Fans ein Ende. Einzig der ESV Kaufbeuren und die Lausitzer Füchse müssen sich noch zwei Tage länger in Geduld üben, bis auch die beiden Überraschungsmannschaften aus dem letzten Jahr in das Geschehen eingreifen können. Aufgrund des Stadion-Neubaus in Kaufbeuren finden erst ab dem 8. Oktober Heimspiele in der neuen ESVK-Spielstätte statt. Eingeweiht wird die neue Arena, welche ein Fassungsvermögen von 3100 Zuschauern besitzt, an dem Wochenende vom 6. bis 8. Oktober. Das Highlight der Einweihung ist dann das Spiel am 8. Oktober des ESVK gegen den EHC Freiburg. Die Füchse starten also mit zwei Tagen „Verspätung“ in die Spielzeit. Erster Gegner in der Weißwasseraner Eisarena ist am 17. September der EHC Freiburg

Eine kleine Verschnaufpause für die 14 DEL2-Clubs wird es, abgesehen von einem Nachholspiel in Kaufbeuren, vom 6. bis 16. November im Rahmen des Deutschland-Cups in Augsburg geben. Neben den Spieltagen am Freitag und Sonntag enthält der Rahmen-Spielplan vier standardmäßige Wochenspieltage, davon zwei Heimpartien pro Club. Zwischen dem 22. und 30. Dezember wird es mit vier Spieltagen ein gewohnt intensives Eishockey-Programm rund um Weihnachten und Neujahr geben. Die Hauptrunde endet mit dem 52. Spieltag am 4. März 2018.

Im Anschluss an die Hauptrunde folgen die Endrunden:

Pre-Playoffs (Best of Three):

Pre Play-Offs: 06.03. / 09.03. / 11.03.

Playoffs (Best of Seven)

Viertelfinale: 13.03. / 16.03. / 18.03. / 20.03. / 23.03. / 25.03. / 27.03.

Halbfinale: 29.03. / 31.03. / 02.04. / 04.04. / 06.04. / 08.04. / 10.04.

Finale: 13.04. / 15.04. / 17.04. / 20.04. / 22.04. / 24.04. / 27.04.

Playdowns (Best of Seven):

Erste Runde: 13.03. / 16.03. / 18.03. / 20.03. / 23.03. / 25.03. / 27.03.

Zweite Runde: 29.03. / 31.03. / 02.04. / 04.04. / 06.04. / 08.04. / 10.04.