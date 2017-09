Es geht wieder auf die Matte

Als zweithöchste Liga in Deutschland wurde inzwischen die Regionalliga Mitteldeutschland angesiedelt. Dort stehen in der Saison 2017 auch die Weißwasseraner Männer auf der Matte. Sie müssen sich mit den ehemaligen Zweitligisten aus Artern und Leipzig sowie den vorjährigen Regionalligisten aus Frankfurt/Eisenhüttenstadt, Potsdam und Berlin messen.

Das dies keine leichte Aufgabe wird, ist dabei allen Beteiligten bewusst. Die Weißwasseraner setzen auch in dieser Saison auf Ringer, die in Weißwasser den Sport erlernt haben. Sein erstes Jahr im Männerteam absolviert dabei Janis Thomas. Der 14-jährige stammt aus dem eigenen Nachwuchs und ist in dieser Saison sowohl in der Jugend- als auch in der Männermannschaft startberechtigt. Dies trifft auf die anderen Teams nicht in jedem Fall zu, denn dort wird es einige Spitzenringer, besonders aus Osteuropa, im Aufgebot geben.

Erster Kampftag

Zu den Zielen des Teams in der Saison befragt, nennt Mannschaftsführer Matthias Mückisch, das es wichtig ist, in der neuen Liga Fuß zu fassen. Dabei soll auch mit maximalem Einsatz das Bestmögliche erreicht werden. Mit den hohen Anforderungen in dieser Leistungsklasse sieht Mückisch auch die Mannschaft gefragt, um ihren schon legendären Teamgeist zu zeigen. Genau wie Trainer Gisbert Krause, fordert er von seinen Mitstreitern den Abruf der vollen Leistung. Um dies erreichen zu können, sind natürlich auch wieder die Fans im heimischen Turnerheim gefragt, die hoffentlich zahlreich und lautstark die Mannschaft unterstützen.

Am ersten Kampftag mussten sich die Weißwasseraner in Frankfurt der Kampfgemeinschaft Frankfurt/Eisenhüttenstadt geschlagen geben. Dort konnte man aber bereits erkennen, dass vielleicht die ein oder andere Überraschung gegen die favorisierten Teams möglich ist. Der KFC Leipzig kommt dazu vielleicht gerade zum richtigen Zeitpunkt. Die Messestädter mussten sich zum Saisonauftakt ebenfalls mit einer Niederlage abfinden.

Jugendligateam

Ebenfalls wieder an den Start geht auch in diesem Jahr ein Jugendligateam aus Weißwasser. Wie in den vergangenen Jahren starten die jungen Sportler in der Jugendliga Mitteldeutschland. Kontrahenten werden dort die Kampfgemeinschaften aus Pausa/Plauen, Lugau/Thalheim und vom 3-Länder-Team (Leipzig, Halle, Altenburg) sein. Auch in dieser Liga gilt, jeder Sieg wäre ein großer Erfolg.

Die Weißwasseraner sind in diesem Jahr das einzige Team, welches nicht als Kampfgemeinschaft an den Start geht. Leider sind die „Ringer-Hochburgen“ besonders aus dem Erzgebirge in dieser Hinsicht noch nicht soweit. Auch dies zeigt, dass die Sportart Ringen zurzeit wieder hoch im Interesse der Kinder und Jugendlichen in Weißwasser und Umgebung steht. Nach zwei Niederlagen gegen die Teams aus dem Erzgebirge kommt es nun am Samstag zu einem sicherlich schon vorentscheidenden Kampf um Platz drei in der Tabelle.