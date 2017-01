Eine Reisende in Sachen Lampenschirme

Marion Wagner-Dee ist seit 1989 Reisende in Sachen Lampenschirme. Alte zieht sie neu an, Neue gestaltete sie individuell nach Kundenwünschen. Stoffe, Fransen, Borten, Quasten, Elektrokabel, selbst alte Gestelle und Schnittmuster wird sie wieder mitbringen und in der temporären Werkstatt verteilen. Eben jene Werkstatt befindet sich in diesem Jahr an einem neuen Standort. Vom 7. bis 18. Februar präsentiert die Lampenschirmrestauratorin ihre Ideen und ihr handwerkliches Geschick diesmal in der Schmiedestraße 2 bei der Agentur Rene Blümel.

Die Leverkusenerin ist eine der wenigen, die sich auf Restauration und Neuanfertigung von Lampenschirmen spezialisiert hat. Zunächst tourte sie durchs Weser Bergland, nach Speyer und rund um Hannover, Anfang der 90er kamen der südbrandenburgische und noch etwas später der sächsische Raum dazu. Inzwischen hat sie einen festen Tourenplan durch die gesamte Republik. „Nur der August und die Adventszeit sind reisefrei“, meint sie.

In ihrem Tourenplan gibt es 2017 einige Änderungen, so fallen die Termine in Zittau und Forst weg, dafür kommt beispielsweise ein Besuch im Erlichthof dazu. Vom 13. bis 23. April macht Marion Wagner-Dee Station in Rietschen.

Wo und wann?

Lampenschirmrestauratorin Marion Wagner-Dee ist vom 7. bis 18. Februar mit ihrer Werkstatt auf der Schmiedestraße 2 (Agentur Rene Blümel) zu finden. Geöffnet werktags von 9 bis 18 Uhr und samstags von 9 bis 13 Uhr (sonntags geschlossen).