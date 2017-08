Eine Million Euro für den Kita-Neubau

„Ich freue mich, dass wir dieses Projekt, das etwa 3,7 Millionen Euro kosten wird, durch Fördermittel in Höhe von rund einer Million Euro aus dem Programm ‚Brücken in die Zukunft‘ unterstützen können“, sagte Staatssekretär Wolff. Die restliche Finanzierung von insgesamt rund 2,3 Millionen Euro erfolgt aus Finanzhilfen der Städtebaulichen Erneuerung und rund 400000 Euro aus Eigenmitteln der Stadt Weißwasser.

Die alte Kita stammt noch aus DDR-Zeiten und hätte kaum noch saniert werden können. Mit dem eingeschossigen Gebäude entsteht nun ein heller und lichtdurchfluteter Neubau für Krippen- und Kindergartenkinder, der den aktuellen Anforderungen entspricht. Die Kita verfügt zukünftig unter anderem über neun moderne Gruppenräume, einen Mehrzweckraum sowie eine Küche.

Im Oktober 2014 gab es den Beschluss zur Neuorganisation und Neubau der Kita „Regenbogen“, welcher ca. 200 Meter vom aktuellen Gebäude entfernt liegt. Zuerst wurde überlegt, die Kita zu sanieren, letztendlich entschied man sich aber für einen Neubau. „Wir haben hier den Platz und es ist viel ruhiger als der noch aktuelle Standort der Kita. Zudem hat dann jeder Gruppenraum eine tolle Sicht nach draußen“, so Torsten Pötzsch. Vor zwei Wochen fand der erste Spatenstich und somit die Grundsteinlegung statt, hier waren die Kinder aus der Kita „Regenbogen“ selbstverständlich dabei.

Herbert Wolf über das Programm Brücken in die Zukunft: „Es ist das erste Mal, dass es gelungen ist, Mittel des Bundes, des Landes und der Kommunalen Ebene zusammenzuführen. Aus den Teilbeträgen dieser Ebenen entstand ein Gesamtprogramm mit einem Umfang von 800 Millionen Euro. Solch eine Bündelung hat es in Sachsen noch nie gegeben und genau das macht dieses Programm so einzigartig“, so Herbert Wolf. Seit der Entstehung des Freistaates Sachsen ist dies das größte kommunale Investitionsprogramm. Von den etwa 2200 Projekten, die aus dem Programm ‚Brücken in die Zukunft‘ finanziert werden, kommt fast jedes zweite aus dem Bildungsbereich.

„Mit diesem Programm investieren wir auch in die Infrastruktur und vor allem in die Jugend und etwas Besseres kann man gar nicht machen. Denn die Kinder sind die Zukunft und deshalb haben wir uns auch für „Brücken in die Zukunft“ als Name für das Programm entschieden“, sagte Martina Weber, Dezernentin im Landratsamt Görlitz.