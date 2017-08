Den größten Eishockeyspieler gibt’s in Weißwasser

Als der „Vorhang“ fiel, hatte Petra Sczesny Tränen in den Augen. Als eine von wenigen Menschen wusste die Geschäftsführerin der WBG, was sich unter den Abdeckungen am Gebäude auf dem Professor Wagenfeld-Ring 74 befand: „Das Bild soll ein Geschenk sein. Ein Geschenk an unsere Mieter im Wagenfeld-Ring, an die Stadt und an den Eissport.“

Und auch Oberbürgermeister Torsten Pötzsch, der mit der WBG-Chefin auf der Bühne stand, als das große Wandbild enthüllt wurde, war begeistert: „Ich bin überwältigt. Frau Sczesny hat das sehr gut geheim gehalten. Wir mussten uns überraschen lassen.“ Am Wagenfeld-Ring 74 entstehen momentan Wohnungen für Nachwuchsspieler und auch die Geschäftsstelle der Füchse wird ab Oktober wieder in das Gebäude ziehen.

Passend zur Enthüllung wurde an gleicher Stelle auch die neue Mannschaft vorgestellt. Trotz strömendem Regen hatten sich viele Fans eingefunden, um unter Zeltdächern oder Regenschirmen die neuen Spieler zu sehen. Zwei Wochen hat das Team bisher zusammen trainiert. „Wir sind ganz zufrieden. Es ist ein sehr junges Team, das hat Vor- und Nachteile. Die jungen Spieler wollen Gas geben und haben in ihrer Karriere noch viel vor, aber natürlich fehlt es ihnen an Erfahrung“, fasste Co-Trainer Robert Hoffmann die ersten Eindrücke zusammen, ehe die Spieler nach und nach die Bühne betraten.