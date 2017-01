Baustart für neue Trinkwasserleitung

Die Leitung wird in unmittelbarer Nähe der B 156 im Horizontalspülverfahren gebaut. Bei dieser grabenlosen Rohrverlegung wird die Trinkwasserleitung mit Hilfe eines steuerbaren Bohrkopfes in den Untergrund eingezogen. Dies erfolgt in Teilabschnitten zwischen 100 und 400 Metern, wobei jeweils am Anfang und am Ende der Teilstücke entsprechende Baugruben ausgehoben werden müssen, in denen die Horizontalspülbohranlage aufgestellt und die eingezogenen Trassenabschnitte miteinander verschweißt werden.

Vor dem tatsächlichen Baubeginn müssen zuerst im Januar die notwendigen Einmessungen und Absteckung der Bautrasse durchgeführt werden. Bis Ende Februar erfolgt die sogenannte Baufeldfreimachung inklusive notwendiger Rodungsarbeiten, so dass ab März bei frostfreiem Wetter die Bautechnik zum Einsatz kommen kann. Bis November 2017 sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.

Woher das Trinkwasser in Zukunft kommen wird, steht noch zur Debatte. Neben einer Leitung von Sdier nach Weißwasser wird auch die Gewinnung von Trinkwasser aus dem Uferfiltrat des Bärwalder Sees in Betracht gezogen. Aktuell kommt das Trinkwasser für Weißwasser und das Umland noch aus Schwarze Pumpe. Damit ist allerdings 2021 Schluss.