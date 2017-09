Alter Kapitän und neue Spieler

Jakub Kania bleibt in Weißwasser. Der 26-jährige Verteidiger hat am Mittwoch seinen sogenannten Staatsangehörigkeitsausweis erhalten. Der ist die Grundlage für die deutsche Staatsbürgerschaft. Deshalb kann der gebürtige Tscheche ab sofort als deutscher Spieler eingesetzt werden. Kania kann auf über 100 Einsätze in der tschechischen Extraliga und über 200 Spiele in der zweiten tschechischen Liga zurückblicken.

Wenn alle Formalitäten schnell über die Bühne gehen, könnte er schon beim Saisonauftakt gegen Freiburg mit einem deutschen Pass auflaufen. Mit dem Erhalt der deutschen Staatsbürgerschaft erhält der Verteidiger einen Vertrag bis Saisonende. Die Füchse hatten Anfang August bekanntgegeben, den Tschechen in der Vorbereitung testen zu wollen.



Darüber hinaus werden die Füchse auch Martin Rygl unter Vertrag nehmen. Der tschechische Verteidiger wird zunächst bis Anfang November in Weißwasser bleiben. Rygl ist sehr erfahren und hat über 400 Einsätze in der Extraliga absolviert. In der letzten Saison stand der Verteidiger bei Erstligist Karlovy Vary unter Vertrag. In 37 Partien kam er auf vier Tore und sechs Vorlagen. Mit seiner Verpflichtung bekommt der Trainerstab mehr Optionen mit Blick auf mögliche Ausfälle oder taktische Entscheidungen. Rygl war Anfang September zum Probetraining nach Weißwasser gekommen. Der Verein reagierte damit auf den Ausfall von Neuzugang Christopher Owens, der sich in der Vorbereitung verletzte und etwa sechs Wochen fehlen wird.



Die Füchse haben damit sechs ausländische Spieler unter Vertrag. Vier können pro Partie eingesetzt werden.

Und auch einen Kapitän für die neue Saison haben die Füchse inzwischen. Wie heute bekanntgegeben wurde, gehen die Lausitzer mit André Mücke als Kapitän in die neue Saison. Der Verteidiger wird von Thomas Götz und Kyle Just unterstützt. Zum Mannschaftsrat der Füchse gehören außerdem noch Marius Schmidt und Anders Eriksson.