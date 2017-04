Ein Spaßrennen für jedermann

Jedes Jahr am ersten Maiwochenende stürzen sich mutige Sportler in 4er- und 2er-Teams in die Fluten. Nach ca. 20 Kilometern Mountainbikestrecke (Extrem-Trail), ca. 12 Kilometern Crosslauf (Original-Trail), ca. 6 Kilometern Radstrecke (Light-Trail) und einem Hindernisparcours über den Abenteuerfreizeitpark Kulturinsel Einsiedel folgt das kühle Nass.

Die 4-Kilometer-Strecke im Schlauchboot verlangt den Teams alles ab: Stromschnellen, Sanddünen und Wehre – hier ist Geschicklichkeit und Kraft gefragt. Kaum ist das letzte Wehr geschafft, gilt es so schnell wie möglich raus aus den Fluten und ab über diverse Hindernisse (von Schlamm bis Kriechelementen ist alles dabei) auf den Team-Ski ins Ziel.

Neu: Schlag deinen Kumpel

Beim Neisse Adventure Race (NAR) gibt es insgesamt vier verschiedene Trails, die für jedermanns Fitness die richtige Herausforderung bereithalten. Der Original-Trail ist was für Hartgesottene, der Light-Trail etwas für Familien und Firmen, der Kids-Trail sucht das NAR-Kid und der Extrem-Trail ist der Lauf für die wirklich Harten unter den Teilnehmern. Dazu gibt es im Start- und Zielbereich den ganzen Tag Unterhaltung, verrückte Mitmach-Wettkämpfe, spannende Zieleinläufe, Teamski-Challenge und vieles mehr.

Neu ist in diesem Jahr der NAR-Fight „Schlag deinen Kumpel“. Ohne Anmeldung können sich Freunde in drei Wettkämpfen messen. Es wird gegeneinander gespielt, gekämpft und gerannt und am Ende steht fest, wer der Härtere ist. Das alles natürlich ohne allzu viel Ernst. Bei Schlag deinen Kumpel steht der Spaßfaktor an erster Stelle.

Für alle Einzelkämpfer gibt es außerdem den Teamfinder: Ab sofort können sich Einzelstarter melden, am

7. Mai werden dann Teams zusammengestellt. Dies gilt allerdings nur für den Original-Trail. Anmeldung über info@neisse-adventure-race.de. Anmeldeschluss ist der 30. April. Weitere Infos gibt’s auf www.neisse-adventure-race.de.

Wann und wo: