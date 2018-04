Volleyball in der Westernstadt

Ostritz: Bürgertelefon ab sofort geschaltet

Ostritz. Durch das am Wochenende in Ostritz stattfindende rechtsextreme Festival „Schild und Schwert" und den Gegenveranstaltungen wie dem Friedensfest und „Rechts rockt nicht" steht der Polizei einer der größten Einsätze in Ostsachsen in den vergangenen Jahren bevor. Da das Geschehen bei den Bürgern Unsicherheit auslöst, hat die die Polizeidirektion Görlitz ab sofort ein Bürgertelefon geschaltet. In bisherigen Gesprächen sowie auf öffentlichen Einwohnerversammlungen hatte sich in den zurückliegenden Wochen immer wieder gezeigt, dass Fragen rund um das bevorstehende Einsatzwochenende gegenüber der Polizei bestehen. Die Polizeidirektion Görlitz wird die Einwohner von Ostritz damit nicht allein lassen und beantwortet unter 03581/468 5555 entsprechende Fragen. Unter der Nummer können Bewohner der Stadt oder umliegender Gemeinden mit Fragen rund um das Versammlungs- und Veranstaltungsgeschehen an die Polizei herantreten. Das Bürgertelefon ist von Dienstag, 17. April, bis Donnerstag, 19. April, in der Zeit von 8 bis 16 Uhr besetzt. Am Einsatzwochenende wird das Bürgertelefon von Freitag, den 20. April, bis Sonntag, den 22. April, täglich jeweils von 10 bis 23 Uhr betreut.