Rietschens Dorfkern wird vitaler

Umweltstaatssekretär Herbert Wolff hat am Montag gemeinsam mit Landrat Bernd Lange in Rietschen die ersten beiden Förderbescheide aus dem zweiten Aufruf des Programms „Vitale Dorfkerne und Ortszentren im ländlichen Raum“ in Höhe von rund 475000 Euro übergeben. „Mit diesem Förderprogramm wollen wir die Ortszentren im ländlichen Raum stärken und zusätzliche Impulse für die Innenentwicklung in Dörfern und kleinen Städten geben. Die Initiative ergänzt zusätzlich die Umsetzung der regionalen LEADER-Entwicklungsstrategien im Ortskern von Dörfern und in kleinstädtischen Zentren“, sagte Staatssekretär Wolff. In diesem Jahr stehen dazu insgesamt zehn Millionen Euro aus Mitteln des Bundes und des Freistaates zur Verfügung.

Um die Lebensverhältnisse im ländlichen Raum zu verbessern, bedarf es häufig einer Um- bzw. Neugestaltung von Gebäuden, Straßen und Plätzen. Dazu gehörend etwa die Beseitigung von ruinöser Bausubstanz, der Um- und Ausbau von Gebäuden für eine veränderte Nutzung sowie ein generationengerechtes Angebot an öffentlichen Freiräumen.

So werden die Fördermittel genutzt

Die Gemeinde Rietschen erhält dazu rund 200000 Euro für die Gestaltung des Außenbereiches am Kulturhaus FEMA. Im Einzelnen werden eine Schulgartenfläche geschaffen, neue Bäume und Hecken gepflanzt, ein Bolzplatz sowie Spielgeräte und Bänke installiert. Hinzu kommt der Anbau eines Aufzuges, um einen barrierefreien Zugang zum Kulturhaus zu ermöglichen. Der zweite Förderbescheid in Höhe von rund 275000 Euro gilt der Schaffung des Dorfzentrums „Lausitzer Eck“ in zentraler Lage an der Kreuzung von B115 und Rothenburger Straße. Dazu sollen das Kino mit Café aufgewertet und störende Anbauten entfernt werden. Hinzu kommt die Gestaltung eines Dorfplatzes mit Sitz- und Spielbereichen sowie Bäumen und einer Pergola. Ergänzt wird das Ensemble durch eine neugestaltete Parkanlage und Verbindungswege.

Bürgermeister Ralf Brehmer freute sich über die Fördermittel und zeigte sich überrascht, wie schnell die Zusage kam: „Am 16. Januar gab es den 2. Förderaufruf und heute stehen wir schon hier. Das zeigt, dass die Verwaltung auch schnell sein kann. Ich muss nicht alle Probleme aufzählen, die Dörfer momentan haben. Das Förderprogramm ist eine gute Möglichkeit, die Dörfer vital zu halten und noch lebenswerter zu gestalten.“

Hintergrund

Der erste Aufruf zur Initiative ,,Vitale Dorfkerne und Ortszentren im ländlichen Raum“ vom 30. März 2016 wurde mit der Bewilligung von insgesamt 35 Vorhaben abgeschlossen. Nach dem im Zug dieses ersten Aufrufes ersichtlichen hohen Bedarfs und der positiven Resonanz bei den Gemeinden hat sich das Sächsische Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft entschlossen, das Programm im Jahr 2017 fortzusetzen. Die Mittel wurden auf Beschluss des Sächsischen Landtages von fünf auf zehn Millionen Euro aufgestockt. Zuwendungen unter 75000 Euro werden im Rahmen dieses Aufrufes nicht ausgereicht. Damit erhalten insbesondere größere Projekte eine Chance zur Umsetzung. Der Fördersatz liegt unter Beachtung der Beihilfevorschriften bei maximal 75 Prozent.