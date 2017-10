Biker, Livemusik und Bisontaufe

Am 31. Oktober werden wieder viele Biker aus Sachsen und Brandenburg in der Forest Village Ranch in Daubitz erwartet. An diesem Tag öffnet der Ausschank zum letzten Mal in der Saison 2017. Ab 10 Uhr sind alle Gäste in die kleine Westernstadt inmitten der idyllischen Teich-, Wald- und Heidelandschaft eingeladen. Von 11 bis 17 Uhr gibt es Country-Livemusik mit der Band „Poor Boyz Club“ aus Berlin. Der Eintritt ist frei.

Bisontaufe

In den Mittagsstunden findet außerdem die traditionelle Bisontaufe statt. Bisonkälber, die 2017 geboren sind, werden dabei auf indianische und westerntypische Art getauft. Prominente Bisonpatin ist unter anderem Linda Feller, die sich bereits auf dieses besondere Ereignis freut. Blue Berry Woman (Marion Kuchra aus Rietschen) wird in altbewährter Form die indianische Taufe vollziehen.

Countryfest

Von November 2017 bis März 2018 bleibt die Westernstadt in Daubitz/Walddorf auf Grund der Winterpause geschlossen. Country- und Westernfans können sich bereits jetzt den Termin für das

23. Countryfest im kommenden Jahr (22. bis 24. Juni 2018) vormerken. Jessica Lynn (USA), Jill Fisher (D), Jonny Hill und Truck Stop haben ihre Teilnahme bereits fest zugesagt.