Spatenstich für letzten Streckenabschnitt

"Rudern gegen Krebs" mit Teilnehmerrekord

Dresden. Am 2. September treten vor der Kulisse des Blauen Wunders 440 Ruderer gegeneinander an – so viele wie niemals zuvor. Das seit 2011 auf der Elbe in unmittelbarer Nähe des Blauen Wunders stattfindende Ruder-Event hat sich in den vergangenen Jahren stetig weiterentwickelt und bringt 2017 erstmals 110 Boote (2016: 92) an den Start. Damit ist in diesem Jahr die…

weiterlesen