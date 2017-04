Gesundheitsförderung in der Kita

Füchse verlängern mit zwei Youngstern

Weißwasser. Die Lausitzer Füchse haben in dieser Woche die Verträge mit Konstantin Kessler und Ryan Warttig verlängert. Beide werden damit auch in der kommenden Saison für Weißwasser auflaufen. Torwart Kessler kam im Sommer 2016 aus Bad Tölz nach Weißwasser. Der 19-jährige Warttig spielte vor seinem Wechsel in die Lausitz im Nachwuchs der Eisbären Berlin. „Konstantin hat in der letzten Saison einen großen Entwicklungsschritt gemacht. Er hat gemeinsam mit unserem Torwarttrainer Sebastian Elwing hart an sich gearbeitet, auch was seine mentalen Fähigkeiten angeht“, freut sich Füchse-Trainer Hannu Järvenpää über die Vertragsverlängerung. „Ryan ist ein junger Spieler, der keine Angst davor hat, seinen Körper auf dem Eis auch einzusetzen. Außerdem hat er starke Beine und ist schnell unterwegs“, ergänzt Järvenpää. Konstantin Kessler ist 20 Jahre alt. In der vergangenen Saison hatte er 20 Einsätze im Füchse-Tor, mit einer Fangquote von 89 Prozent. Stürmer Ryan Warttig kam in 51 Einsätzen auf zwei Tore und eine Vorlage.Die Lausitzer Füchse haben in dieser Woche die Verträge mit Konstantin Kessler und Ryan Warttig verlängert. Beide werden damit auch in der kommenden Saison für Weißwasser auflaufen. Torwart Kessler kam im Sommer 2016 aus Bad Tölz nach Weißwasser. Der…

weiterlesen