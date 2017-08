Sieben Tage feiern zum Jubiläum

„Die Planungen laufen seit zwei Jahren“, sagt Mittelherwigsdorfs Bürgermeister Markus Hallmann. „Was es für mich besonders macht, ist das große Engagement aus der Bevölkerung. Bei uns in der Verwaltung laufen zwar die Fäden zusammen, das meiste an Planung und Organisation kommt aber von außen. Es war und ist wirklich schön zu erleben, wie viele Leute sich engagieren. Dafür möchte ich mich herzlich bedanken.“

Dank dieses Engagements hat Oberseifersdorf eine ganze Festwoche auf die Beine stellen können, eigentlich sogar noch mehr. Bereits im Juli wurde eine Ausstellung zur Geschichte des Ortes eröffnet, die noch bis zum Ende der Feierlichkeiten am 27. August in der ehemaligen Schule gezeigt wird. Anfang August wurde außerdem das anlässlich des Jubiläums geschriebene zweite Oberseifersdorfer Dorfbuch vorgestellt. Außerdem wurden ein Kalender und Postkarten gedruckt. Und auch eine DVD soll es geben. „Wir haben dazu zwei Jahre Dorfleben begleitet und jetzt schon 80 Minuten Film. Da kommen natürlich noch die Aufnahmen von der Festwoche dazu, so dass am Ende eine Doppel-DVD entsteht. Das alles trägt auch zur Refinanzierung des Festes bei“, erklärt der Bürgermeister. Erscheinen soll die DVD pünktlich zum Weihnachtsmarkt.

Eröffnung am Freitag

Das große Festwochenende wird am Freitag (25. August) um 18 Uhr mit Salutschüssen und Festbieranstich eröffnet. Mit in die Feierlichkeiten integriert ist das diesjährige Adlerschießen, zu dem auch der Fackelumzug gehört. Der Startet 20 Uhr an der ehemaligen Gaststätte „Zur Linde“ und führt zum Festgelände. Für die Musik sorgt am Freitag unter anderem die Band The Nightflyers. „Wir haben die Band zum ersten Mal vor zwei Jahren bei einem Besuch in unserer Partnergemeinde Dischingen erlebt“, erzählt Markus Hallmann. Und weil die Musik der Partyband gut ankam, hat man nicht nur eine Delegation aus Dischingen sondern auch die Nightflyers in diesem Jahr nach Oberseifersdorf eingeladen.

Am Samstag beginnt der Festbetrieb 14 Uhr. Auf dem Programm stehen unter anderem Adlerschießen, Technikschau und Oldtimerausstellung. Am Abend sorgt die Band „Biba & die Butzemänner“ für Stimmung.

Das Highlight des Fest-Sonntags, der 9.30 Uhr mit einem Festgottesdienst beginnt, ist der Festumzug. Der Startet 13 Uhr an der Hauptstraße Ecke Am Krebsbach und führt die Hauptstraße entlang. „Bisher sind meines Wissens 61 Bilder zusammengekommen“, verrät Markus Hallmann. Nach dem Umzug geht der Festbetrieb weiter, gegen 18 Uhr wird der Schützenkönig gekrönt und bei Einbruch der Dunkelheit endet das Fest mit einem großen Feuerwerk.

Der Eintritt ist bei allen Veranstaltungen während der Festwoche frei. Das Programm steht links unter "Dateien" zum Download bereit.