Alter Recke sucht Altersgenossen

Ferienspiele im Kultur- und Freizeitzentrum „Pegasus“

Senftenberg. Für die Ferienspiele im Kultur- und Freizeitzentrum „Pegasus“stehen noch freie Plätze zur Verfügung und auch in diesem Jahr ist wieder für alle im Alter von 7-14 Jahren etwas dabei. Wir haben für Euch drei actiongeladene Durchgänge zu den Themen Medien, Musik und Theater vorbereitet. Die einzelnen Durchgänge finden vom 24. Juli bis zum 11. August statt. Die Ferienspiele werden zudem von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern des internationalen Jugendworkcamps unterstützt. Im ersten Durchgang (24.-28. Juli) drehen wir mit Euch einen eigenen Film und Ihr könnt Euch dabei an der Kamera, am Ton oder als Darsteller ausprobieren. Im zweiten Durchgang (31. Juli-4. August) gründen wir mit Euch eine Rockband, mit allem was dazu gehört. Im dritten Durchgang (7.-11. August) kreieren wir mit Euch ein Theaterstück vom Kostümentwurf bis zur Aufführung. Die einzelnen Durchgänge finden jeweils von Montag bis Freitag in der Zeit von 9 -15 Uhr statt. Im Preis von 75,- Euro sind die Tagesverpflegung (Mittagessen, Vesper,Getränke) sowie Materialkosten und Eintrittsgelder für die verschiedenen Aktionen enthalten. Das Anmeldeformular und weitere Informationen findet Ihr auf deren Homepage: www.pegasus-senftenberg.de/ferien-im-pegasus/. Per Email (pegasus@stiftung-spi.de) oder telefonisch (0 35 73 / 24 72) geht das natürlich auch.Für die Ferienspiele im Kultur- und Freizeitzentrum „Pegasus“stehen noch freie Plätze zur Verfügung und auch in diesem Jahr ist wieder für alle im Alter von 7-14 Jahren etwas dabei. Wir haben für Euch drei actiongeladene Durchgänge zu den Themen…

weiterlesen