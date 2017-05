Wald-Erlebnistag in Skerbersdorf

Finaltag der Amateure: 19 Endspiele, drei Anstoßzeiten

Südbrandenburg. Der Zeitplan für den Finaltag der Amateure 2017 steht. Die ARD startet am Donnerstag, 25. Mai, um 12.35 Uhr mit ihrer großen Livekonferenz von den Endspielen der Landespokale. Insgesamt 19 Partien werden gezeigt, verteilt auf drei Anstoßzeiten. Die Übertragung dauert bis 20 Uhr.Anpfiff zu den ersten sechs Endspielen am Finaltag ist um 12.45 Uhr. Weiter geht es um 14.45 Uhr, erneut mit sechs Begegnungen. Im letzten Slot ab 17 Uhr stehen dann sieben Partien auf dem Programm, darunter das Duell der Traditionsklubs MSV Duisburg und Rot-Weiss Essen am Niederrhein. Brandenburger Fußball-Fans merken sich die erste Anstoßzeit. Das Finale im AOK-Landespokal Brandenburg zwischen dem FC Energie Cottbus und dem FSV 63 Luckenwalde wird 12.45 Uhr im Stadion der Freundschaft angepfiffen. Ankerstadien der ARD bei der Übertragung des 2. Finaltags der Amateure sind am Mittag das Salmtalstadion in Salmtal und nachmittags das Stadion Essen. Von dort werden zunächst Julia Scharf und dann Jessy Wellmer die große Livekonferenz, die im vergangenen Jahr eine erfolgreiche Premiere feierte, moderieren.Rainer Koch, 1. DFB-Vizepräsident Amateure, sagt: "Die ARD, der DFB und seine Landesverbände wollen wieder ein starkes Zeichen für den Amateurfußball setzen.Nach den positiven Erfahrungen mit dem ersten Finaltag fiebern wir alle diesem Spektakel entgegen. Partien wie SV Wacker Burghausen gegen 1. FC Schweinfurt 05 in Bayern oder FC Viktoria Berlin gegen BFC Dynamo versprechen absoluten Amateur-Spitzenfußball."Peter Frymuth, DFB-Vizepräsident Spielbetrieb und Fußballentwicklung, sagt: "Auch diesmal haben wir wieder eine hochinteressante Mischung aus namhaften Vereinen mit großer Vergangenheit sowie forschen Außenseitern, die einen tollen Weg im bisherige nWettbewerb hinter sich haben und vom Einzug in den DFB-Pokal träumen. Das verspricht ein besonderes Fußballfest."In Brandenburg erwartet man ein besonderes Spiel: "Der Finaltag der Amateure im Cottbuser Stadion der Freundschaft wird fast genau auf den Tag an einem Jubiläum begangen - 20 Jahre nach dem Einzug des FC Energie Cottbus in das DFB-Pokalfinale.Wir freuen uns auf viele Zuschauer und Emotionen", so FLB-Präsident Siegfried Kirschen.Mit dem FC Energie Cottbus, den Stuttgarter Kickers, Hansa Rostock, dem 1. FC Saarbrücken, SC Paderborn, Fortuna Köln, MSV Duisburg und Rot-Weiss Essen (DFB-Pokalsieger 1953) sind acht ehemalige Bundesligisten beim Finaltag dabei. Die unterklassigsten Endspielteilnehmer sind die Sportfreunde Dorfmerkingen aus Württemberg und der VfR Hausen aus Südbaden. Beide sind in der Landesliga (7. Liga)beheimatet. Die Endspiele in Sachsen (24. Mai) und Sachsen-Anhalt (noch nicht terminiert) werden nicht im Rahmen des Finaltags ausgetragen. Der Finaltag der Amateure im Überblick: 12.45 Uhr: Baden: SG HD-Kirchheim - FC Nöttingen Brandenburg: FC Energie Cottbus - FSV 63 Luckenwalde Hamburg: FC Eintracht Norderstedt - SV Halstenbek-Rellingen Rheinland: SV Eintracht Trier - TuS Koblenz Thüringen: FSV Wacker Nordhausen - FC Rot-Weiß Erfurt Württemberg: Sportfreunde Dorfmerkingen - Stuttgarter Kickers 14.45 Uhr: Bayern: SV Wacker Burghausen - 1. FC Schweinfurt 05 Bremen: Leher TS - Bremer SV Hessen: SV Rot-Weiß Hadamar SV - Wehen Wiesbaden Mecklenburg-Vorpommern: F.C. Hansa Rostock - MSV Pampow Niedersachsen: VfL Osnabrück - Lüneburger SK Hansa Südbaden: VfR Hausen - 1. FC Rielasingen-Arlen 17 Uhr: Berlin: FC Viktoria 1889 Berlin - BFC Dynamo Mittelrhein: SC Fortuna Köln - Bonner SC Niederrhein: Rot-Weiss Essen - MSV Duisburg Saarland: SV Elversberg - 1. FC Saarbrücken Schleswig-Holstein: SV Eichede - Holstein Kiel Südwest: Wormatia Worms - SV Morlautern Westfalen: SC Paderborn - Sportfreunde Lotte pmDer Zeitplan für den Finaltag der Amateure 2017 steht. Die ARD startet am Donnerstag, 25. Mai, um 12.35 Uhr mit ihrer großen Livekonferenz von den Endspielen der Landespokale. Insgesamt 19 Partien werden gezeigt, verteilt auf drei Anstoßzeiten. Die…

