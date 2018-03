Saisoneröffnung im Handwerksmuseum

Sagar. Am Ostersonntag startet das Handwerk- & Gewerbemuseum Sagar in die neue Saison. Bei hoffentlich schönem Wetter erwartet das Museum die Besucher von 10 bis 18 Uhr. Die Vereinsmitglieder und Mitarbeiter haben für diesen Tag wieder allerlei vorbereitet. So werden ein Teil der funktionsfähigen Maschinen in Aktion zu erleben sein. Am originalgetreu nachgebauten Rennfeuerofen wird das Eisenschmelzen erklärt. Es wird einen Bücherflohmarkt geben, einer Ostereier-Malerin kann bei ihrer Arbeit über die Schulter geschaut werden und sicher können sich die Besucher auch selbst am Verzieren der Eier versuchen. Der Sächsische Staatsforst wird mit einem „Walderlebnispfad" Kenntnisse über Flora und Fauna unserer heimischen Wälder vermitteln. Bei der Vorführung traditionellen Handwerks kann man dem Bad Muskauer Schuhmacher über die Schulter schauen. Ein wichtiger Hinweis für unsere Besucher: Aufgrund von Baumaßnahmen an der Mühlgrabenbrücke ist die Skerbersdorfer Straße vor dem Museum gesperrt. Für Anreisende mit PKW ist eine Umleitung ausgeschildert. Der Parkplatz am Museum ist nur aus Richtung Rothenburg zu erreichen. Für Fußgänger aus Richtung Krauschwitz wurde eine Behelfsfuß-gängerbrücke errichtet. Ab Ostermontag ist das Museum dann zu den bekannten Öffnungszeiten geöffnet.

