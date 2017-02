tok/pm 23. Februar 2017 Artikel teilen





Sagar: Deichrückverlegung an der Neiße

Sagar. In Sagar haben am Montag Arbeiten am linken Deich an der Lausitzer Neiße begonnen. Die Schutzfunktion des Deiches wird dabei wieder vollständig hergestellt. Außerdem werden neue Retentionsflächen geschaffen. Am 3. März findet im Kulturhaus Sagar eine Informationsveranstaltung zur Hochwasserschutzmaßnahme statt.