Seit 25 Jahren begründet diese historische Begebenheit ein spektakuläres Volksfest in der Oberlausitz. Nunmehr friedlich vereint sind regionale Tradition und sächsische Bierkultur in den über 100 Bildern des Festumzuges, der sich auch in diesem Jahr wieder durch das Spalier tausender Zuschauer von Walddorf nach Eibau bewegen wird.

Historische Brauereigespanne, kräftige und festlich geschmückte Pferde, hochbeladene Wagen mit traditionellen Holzfässern und stolze Bierkutscher sind die Glanzpunkte des „Eibauer Bierzuges“. Kostproben der Bergquell-Brauerei Löbau, der Eibauer Privatbrauerei, der Feldschlößchen-Brauerei, des Freiberger Brauhauses, der Landskron-Brauerei, der Radeberger Exportbierbrauerei, der Schwerter-Privatbrauerei aus Meißen und der befreundeten Kocour-Brauerei aus dem tschechischen Varnsdorf erfreuen die Besucher schon während des Festumzuges. Aber auch die Handwerker der Region präsentieren ihre Gilde, dutzende Vereine zeigen ihre Künste, ein Fanfarenzug wird fast vom nächsten Blasorchester oder vom übernächsten Spielmannszug übertönt.

Der Inhaber der Löbauer Bergquell-Brauerei und Präsident des Sächsischen Brauerbundes Steffen Dittmar ist einer der Initiatoren: „Insgesamt acht Brauereien mit ihren Bierspezialitäten beim Parallelfassbieranstich, über hundert Pferde im Festumzug, fast siebzig Oldtimer-Autos auf Wandertour rund um den Kottmar und ein Super-Rahmenprogramm im Festzelt am Eibauer Volkshaus – der Jubiläumsbierzug in der Oberlausitz ist für das Bierland Sachsen unumstritten einer der Jahreshöhepunkte! Wieder einmal betonen die sächsischen Brauer die gemeinsame Biervielfalt in unserem Freistaat – das ist durchaus nicht alltäglich im Wettbewerb von über 1400 Brauereien in Deutschland.“

Die Vertreter der Gemeinde Kottmar und der sächsischen Brauereien sagen allen Gästen des 25. Historischen Bier- und Traditionszuges vom 23. bis 25. Juni in Eibau ein herzliches Willkommen. Unter

www.eibauer-bierzug.de sind alle Details der dreitägigen Veranstaltung anzusehen.