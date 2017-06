Eibauer Kita wird 20 Jahre alt

In der Straßenbahn gestürzt - Zeugen gesucht

Görlitz. Am Donnerstagmorgen befuhr gegen 7.15 Uhr in Görlitz die Straßenbahn der Linie 2 die Berliner Straße. Die Bahn bremste mehrfach abrupt ab, wodurch Fahrgäste zu Fall kamen. Unter anderem stürzte ein 13-jähriges Mädchen und verletzte sich so schwer, dass es im Laufe des Tages stationär in einem Krankenhaus aufgenommen wurde. Derzeit sind der Polizei zwei verletzte Fahrgäste bekannt. Ursache für die Bremsmanöver soll das Verhalten einer derzeit unbekannten Fahrradfahrerin gewesen sein. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen: Wer kann Angaben zum Unfallhergang, dem Fahrverhalten der Straßenbahn oder der Fahrradfahrerin machen? Fahrgäste die ebenfalls gestürzt sind oder Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich im Polizeirevier Görlitz (03581/650-0) oder einer anderen Polizeidienststelle zu melden.Am Donnerstagmorgen befuhr gegen 7.15 Uhr in Görlitz die Straßenbahn der Linie 2 die Berliner Straße. Die Bahn bremste mehrfach abrupt ab, wodurch Fahrgäste zu Fall kamen. Unter anderem stürzte ein 13-jähriges Mädchen und verletzte sich so schwer,…

