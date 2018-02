30 Gramm Crystal im Rucksack

Neueibau. Beamte der sächsischen Bereitschaftspolizei haben in der Nacht zu Mittwoch an der Hauptstraße in Neueibau einen 41-jährigen Radfahrer vorläufig festgenommen. Der Mann war im Besitz von Drogen. Die Ordnungshüter waren im Oberland in Maßnahmen zur Bekämpfung der grenzüberschreitenden Kriminalität eingebunden. Die Polizisten fanden im Rucksack des Beschuldigten mehrere Cliptütchen mit einer kristallinen Substanz. Der Ertappte versuchte noch, den Inhalt als Nichtigkeit abzutun, doch ein Drogentest bestätigte den Verdacht. Etwa 30 Gramm Crystal stellten die Beamten sicher und nahmen den Mann vorläufig fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Görlitz erließ der Ermittlungsrichter am Amtsgericht Görlitz am Mittwochmittag Haftbefehl gegen den 41-jährigen Beschuldigten wegen des unerlaubten Erwerbs von Betäubungsmitteln. Der Mann ist einschlägig vorbestraft und steht unter laufender Bewährung. Zugleich ordnete der Richter die Durchsuchung seiner Wohnräume an. Die Ermittler fanden dort Utensilien zum Konsum von Drogen und ein Mobiltelefon. Alles das stellten sie ebenfalls sicher. Die Ermittlungen des Rauschgiftkommissariates der Polizeidirektion Görlitz dauern an. Unerlaubter Erwerb von Betäubungsmitteln ist mit Geld- oder Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren bedroht.

